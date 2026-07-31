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Mission CWG 2030: भारत को ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार, खेलो इंडिया के लिए ₹29,054 करोड़ मंजूर

भारत सरकार ने देश के खेल ढांचे को पूरी तरह बदलने के लिए बड़ी रकम का ऐलान किया है. अगले पांच वर्षों के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत कुल 29,054 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके साथ ही कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल महासंघ सहायता योजना के लिए 7,387 करोड़ रुपये को स्वीकृति दी है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 31, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:30 PM IST
Mission CWG 2030: भारत को ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार, खेलो इंडिया के लिए ₹29,054 करोड़ मंजूर
Image Credit: खेलो इंडिया

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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