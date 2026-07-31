/Mission CWG 2030: भारत को ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार, खेलो इंडिया के लिए ₹29,054 करोड़ मंजूर

Khelo India: भारत सरकार ने देश के खेल ढांचे को पूरी तरह बदलने के लिए बड़ी रकम का ऐलान किया है. अगले पांच वर्षों के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत कुल 29,054 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके साथ ही कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल महासंघ सहायता योजना के लिए 7,387 करोड़ रुपये को स्वीकृति दी है. यह कदम वैश्विक खेल में चमकने, राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है. सरकार के इस कदम को 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है. भारत अहमदाबाद में इसकी मेजबानी करेगा.
खेलो इंडिया योजना के लिए स्वीकृत नया बजट पिछले बजट की तुलना में 8 गुना अधिक है. यह रणनीतिक निवेश 'खेलो भारत नीति 2025' और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020' के विजन के साथ पूरी तरह मेल खाता है. इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को स्कूल के मैदानों और गांवों की पगडंडियों से सीधे ओलंपिक और पैरालंपिक पोडियम तक पहुंचाने के लिए एक सुचारू ढांचा तैयार करना है. यह पहल 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) की मेजबानी से लेकर 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक की दावेदारी तक भारत की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं को मजबूती प्रदान करती है.
विस्तारित खेलो इंडिया योजना को इस तरह तैयार किया गया है कि देश में एथलीटों की प्रतिभा को निखारने के तरीके में बुनियादी बदलाव आए. यह योजना अब पहले की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक एथलीटों को संरचित कोचिंग, वैज्ञानिक सहायता और दीर्घकालिक मार्गदर्शन प्रदान करेगी. पेशेवर टैलेंट स्काउट्स, चयन समितियों और हाई-परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स (HPD) के माध्यम से एक व्यवस्थित टैलेंट पाइपलाइन बनाई जाएगी, ताकि हर योग्य युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिल सके.
अकादमिक और खेल को एक साथ लाने के लिए खेलो इंडिया उत्कृष्टता विद्यालय (KIUV), खेलो इंडिया फीडर स्कूल (KIFS) और विशेष विश्वविद्यालय लीगों की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा, बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर से लेकर 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (TOPS) तक अखिल भारतीय प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसमें निजी अकादमियों और कॉर्पोरेट घरानों के साथ साझेदारी करके निवेश और नवाचार के नए रास्ते खोले जाएंगे.
नया ढांचा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत घरेलू प्रतियोगिताएं सुनिश्चित करेगा. इसमें महिलाओं, पैरा-खिलाड़ियों और स्वदेशी खेलों (जैसे कबड्डी और मल्लखंब) के लिए समर्पित लीग शामिल होंगी. साथ ही, 'फिट इंडिया मूवमेंट' के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच बनाकर फिटनेस को बढ़ावा दिया जाएगा और नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने पर भी जोर दिया जाएगा.
राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) के लिए आवंटित 7,387 करोड़ रुपये खिलाड़ियों की तैयारी, बेहतर प्रशासन और विश्व स्तरीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए सीधे संस्थागत सहायता प्रदान करेंगे. यह फंड राष्ट्रीय कैंपों, उन्नत कोचिंग, खेल विज्ञान के एकीकरण और आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा. इससे खिलाड़ियों को विदेशों में प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव मिलेगा. साथ ही भारत में राष्ट्रीय खेलों के साथ-साथ बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी को भी समर्थन मिलेगा.
भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए तैयार
'ग्लोबल साउथ' के साथ मजबूत सहयोग और स्वदेशी खेलों को प्राथमिकता देकर, ये व्यापक वित्तीय उपाय भविष्य के चैंपियन तैयार करने के लिए एक अटूट नींव रख रहे हैं. यह पूरा ब्लूप्रिंट न केवल भारत के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया के सामने भारत की स्थिति को एक उभरती हुई खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा.