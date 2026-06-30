FIFA World Cup 2026: सांसें रोक देने वाला पेनल्टी शूटआउट...मोरक्को ने 3-2 से मारी बाजी, नीदरलैंड का सफर खत्म

FIFA World Cup 2026, Netherlands vs Morocco: फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. स्टार डिफेंडर वर्जिल वान डाइक की कप्तानी वाली नीदरलैंड्स टीम का सफर टूर्नामेंट में समाप्त हो गया है. अचराफ हकीमी की अगुआई वाली मोरक्को की टीम ने पेशनल्टी शूटआउट में शानदार खेल दिखाते हुए नीदरलैंड्स को 3-2 से मात देकर राउंड ऑफ 16 (प्री-क्वार्टर फाइनल) में जगह पक्की कर ली है.
फुल टाइम (90 मिनट) और इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं, जिसके बाद इस ऐतिहासिक ड्रामे का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ. राउंड ऑफ 32 के सबसे कड़े मुकाबलों में से एक माने जा रहे इस मैच ने फैंस को अंत तक अपनी सीटों से बांधे रखा.
यह मुकाबला राउंड ऑफ 32 का सबसे हाई-रैंकिंग और कड़ा मैच था. रोनाल्ड कोमैन की नीदरलैंड टीम ग्रुप-एफ में टॉप कर यहां पहुंची थी, जबकि कतर 2022 की सेमीफाइनलिस्ट मोरक्को ने ग्रुप-सी में ब्राजील को ड्रॉ पर रोककर अपनी ताकत दिखाई थी. इतिहास नीदरलैंड टीम के पक्ष में था, जिसने इससे पहले विश्व कप में कभी किसी अफ्रीकी टीम से मैच नहीं हारा था, लेकिन आज मोरक्को ने उसे मात दे दी.
मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. पहले हाफ में दोनों ही टीमों के डिफेंडर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया, जिसके चलते हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी. दूसरे हाफ में नीदरलैंड्स ने अपने आक्रमण तेज किए. मैच के 72वें मिनट में टीम के स्टार फॉरवर्ड कोडी गाकपो ने एक जादुई शॉट खेलकर गेंद को गोलपोस्ट में डाल दिया और नीदरलैंड्स को 1-0 की महत्वपूर्ण बढ़त दिला दी.
डच टीम इस बढ़त के साथ जीत की ओर बढ़ रही थी और मोरक्को पर बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था, मगर असली ट्विस्ट अभी बाकी था. जब नीदरलैंड्स की जीत पक्की लग रही थी, तभी इंजरी टाइम के 90+1वें मिनट में मोरक्को के इसा ने डच डिफेंस को भेदते हुए एक सनसनीखेज गोल दाग दिया, इस गोल के साथ ही स्कोर 1-1 से बराबर हो गया और मोरक्को ने मैच को एक्स्ट्रा टाइम में खींच दिया.
दबाव के इन सबसे बड़े क्षणों में मोरक्को के खिलाड़ियों ने अपने नर्व्स पर काबू रखा. मोरक्को ने शूटआउट में नीदरलैंड्स के दो खिलाड़ियों के शॉट को नाकाम करते हुए 3-2 से बाजी मार ली.
नीदरलैंड्स (पहली किक): ट्यून कूपमाइनर्स ने बिना कोई गलती किए शानदार गोल दागा.
मोरक्को (पहली किक): नील एल अयनाउई भारी दबाव में गेंद को क्रॉसबार के ऊपर मार बैठे..
नीदरलैंड्स (दूसरी किक): जस्टिन क्लाइवर्ट का शॉट भी गोलपोस्ट के क्रॉसबार से टकराकर बाहर निकल गया.
मोरक्को (दूसरी किक): सूफियान रहीमी ने शानदार गोल दागकर अपनी टीम की वापसी कराई. (स्कोर 1-1)
नीदरलैंड्स (तीसरी किक): अनुभवी वाउट वेघोर्स्ट ने गेंद को नेट में डालकर डच टीम को फिर आगे किया. (नीदरलैंड्स 2-1)
मोरक्को (तीसरी किक): शेम्सदीन तालबी ने भी सटीक निशाना साधा और स्कोर फिर बराबर कर दिया. (स्कोर 2-2)
नीदरलैंड्स (चौथी किक): क्विंटन टिम्बर पूरी तरह चूक गए और गेंद गोलपोस्ट के बाहर मार बैठे. (स्कोर 2-2)
मोरक्को (चौथी किक): स्टार खिलाड़ी और कप्तान अशरफ हकीमी के पास बढ़त बनाने का मौका था, लेकिन वे भी गोल मिस कर गए.
नीदरलैंड्स (पांचवीं किक): क्रिसेन्सियो समरविल के शॉट को मोरक्को के कीपर यासीन बोनो ने बेहतरीन डाइव लगाकर रोक दिया.
मोरक्को (पांचवीं किक): आखिरी और निर्णायक शॉट पर इस्माइल साइबारी ने कोई गलती नहीं की. उन्होंने गोल दागा और मोरक्को को 3-2 से ऐतिहासिक जीत दिला दी.