/4 खतरनाक टीमें... जो पहली बार जीत सकती हैं फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, क्या क्वार्टर फाइनल का खतरनाक पड़ाव होगा पार?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से फैंस को रोमांच का ओवरडोज मिलना तय है. क्वार्टर फाइनल में 8 टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी. क्वार्टर फाइनल के खतरनाक पड़ाव से गुजरते हुए 4 बेस्ट टीमें सेमीफाइनल में एंट्री कर लेंगी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक 96 मैच खेले जा चुके हैं और 40 टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं. बाकी 8 टीमों से 4 सेमीफाइनलिस्ट, 2 फाइनलिस्ट और फिर एक चैंपियन चुना जाना है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में 8 टीमों ने जगह बनाई है. ये टीमें फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड हैं. यूरोप में फुटबॉल का क्रेज हाई लेवल पर माना जाता है, और उसकी झलक क्वार्टर फाइनल की टीमों को देखने के बाद साफ भी हो जाती है. कुल 8 टीमों में से 6 टीमें यूरोप की हैं. क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला मोरक्को (10 जुलाई 1:30 AM) से, स्पेन का बेल्जियम (11 जुलाई 12:30 AM) से, नॉर्वे का इंग्लैंड (12 जुलाई 2:30 AM) से और अर्जेंटीना का स्विट्जरलैंड (12 जुलाई 6:30 AM) से होना है.
इन चार मैचों की विजेता टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी और फिर फाइनल के बाद फुटबॉल को नया वर्ल्ड चैंपियन मिलेगा. सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें पहुंचेंगी, इसकी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन क्वार्टर फाइनल तक पहुंची सभी 8 टीमों ने टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इन टीमों में 4 टीमें (फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना) ही पहले फीफा वर्ल्ड कप की विजेता रही हैं. चार टीमों (मोरक्को, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम) को अभी भी अपनी पहली ट्रॉफी का इंतजार है. अर्जेंटीना 3 बार (1978, 1986 और 2022), फ्रांस 2 बार (1998 और 2018) वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जबकि इंग्लैंड (1966) और स्पेन (2010) ने 1-1 बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.
मोरक्को, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, और बेल्जियम कभी फाइनल में नहीं पहुंची हैं. मोरक्को का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वर्ल्ड कप 2022 में आया था, जब टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी. स्विट्जरलैंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्वार्टरफाइनल तक पहुंचना रहा है. टीम अब तक चार बार (1934, 1938, 1954, 2026) यह उपलब्धि हासिल की है. बेल्जियम का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन रूस में 2018 में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में देखने को मिला था, जब टीम तीसरे स्थान पर रही थी. नॉर्वे का बेस्ट प्रदर्शन फीफा वर्ल्ड कप 2026 का प्रदर्शन ही है. देखना होगा कि क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल या फाइनल तक का सफर उन टीमों का बढ़ता है, जो पूर्व चैंपियन रही हैं, या फिर अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही टीमें कोई करिश्मा करती हैं.