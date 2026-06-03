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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीफुटबॉल का काला इतिहास! वर्ल्ड कप के वो 5 सबसे विवादित मैच, जब खिलाड़ियों की गंदी हरकत देख शर्मसार हुई दुनिया

फुटबॉल का काला इतिहास! वर्ल्ड कप के वो 5 सबसे विवादित मैच, जब खिलाड़ियों की गंदी हरकत देख शर्मसार हुई दुनिया

Controversial Matches in FIFA World Cup History: फीफा वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे विवादास्पद मैच, जहां खेल से ज्यादा राजनीति और गलत फैसलों की चर्चा हुई. जानें कैसे 'हैंड ऑफ गॉड' और 'गिजोन के अपमान' ने फुटबॉल जगत को हिला दिया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jun 03, 2026, 04:26 PM IST
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फुटबॉल वर्ल्ड कप के 5 विवादित मैच
फुटबॉल वर्ल्ड कप के 5 विवादित मैच

Controversial Matches in FIFA World Cup History: फुटबॉल को अक्सर खूबसूरत खेल के तौर पर सराहा जाता है. एक ऐसा खेल जिसमें जबरदस्त हुनर, जुनून और एकता देखने को मिलती है. फीफा वर्ल्ड कप इस खेल का सबसे ऊंचा मुकाम है. वह भी जबरदस्त ड्रामे, ढांचागत भेदभाव और रेफरी की साफ-साफ गलतियों का गवाह रहा है. जब दांव इतने ऊंचे हों, तो जीतने की बेताबी खेल भावना पर भारी पड़ जाती है.

यहां वर्ल्ड कप के इतिहास के पांच सबसे विवादित मैचों के बारे में हम बता रहे हैं. इन मैचों में आखिरी सीटी बजने के बाद खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि उससे तो बस बहस की शुरुआत हुई.

1. अर्जेंटीना की 6-0 की जीत पहले से थी तय

1978 के वर्ल्ड कप में मेजबान अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचने के लिए पेरू को कम से कम 4 गोल के अंतर से हराना था. उस समय अर्जेंटीना में सैन्य तानाशाही थी और तानाशाह जोर्ज विडेला को अपनी छवि सुधारने के लिए जीत की सख्त जरूरत थी. मैच से पहले विडेला और अमेरिकी पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर पेरू के ड्रेसिंग रूम में गए, जिसे खिलाड़ियों ने एक 'धमकी' के रूप में देखा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पेरू को 50 मिलियन डॉलर और 35,000 टन अनाज की घूस दी गई थी. अर्जेंटीना यह मैच 6-0 से जीत गया, जो आज भी वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा दाग माना जाता है.

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2. फुटबॉल का सबसे शर्मनाक समझौता

1982 में वेस्ट जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच हुए मैच को 'गिजोन का अपमान' कहा जाता है. वेस्ट जर्मनी ने 10वें मिनट में गोल किया, जिसके बाद दोनों टीमों ने खेलना लगभग बंद कर दिया. इस 1-0 के स्कोर से दोनों टीमें अगले दौर में पहुंच जातीं और अल्जीरिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाता. दर्शकों ने गुस्से में "¡Fuera!" (बाहर निकलो) के नारे लगाए और जर्मन कमेंटेटर ने तो कमेंट्री करने से ही मना कर दिया. इसी घटना के बाद फीफा ने नियम बदला कि ग्रुप स्टेज के आखिरी दोनों मैच अब एक ही समय पर होंगे.

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3. 'हैंड ऑफ गॉड' एक 'सांकेतिक बदला'

1986 के क्वार्टर फाइनल में डिएगो माराडोना ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने हाथ से गोल किया, जिसे रेफरी अली बिन नासिर देख नहीं पाए. माराडोना ने बाद में इसे 'हैंड ऑफ गॉड' कहा और स्वीकार किया कि यह 1982 के फॉकलैंड युद्ध में अर्जेंटीना की हार का एक 'सांकेतिक बदला' था. हालांकि इसी मैच में उन्होंने 'सदी का सर्वश्रेष्ठ गोल' भी किया, लेकिन हाथ से किया गया वह गोल फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी माना जाता है.

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4. रेफरी ने इटली की हार की साजिश रची

2002 के वर्ल्ड कप में मेजबान दक्षिण कोरिया और इटली के बीच मैच में इक्वाडोर के रेफरी बायरन मोरेनो ने ऐसे फैसले लिए जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया. मोरेनो ने इटली का एक वैध 'गोल्डन गोल' रद्द कर दिया और स्टार खिलाड़ी फ्रांसेस्को टोटी को गलत तरीके से रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया. मोरेनो की छवि तब और खराब हुई जब बाद में उन्हें मैच फिक्सिंग के लिए निलंबित किया गया और 2010 में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

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5. जिदान के करियर पर लगा दाग

2006 का वर्ल्ड कप फाइनल फ्रांसीसी उस्ताद जिनेदिन जिदान के शानदार करियर का एक यादगार अंत होने वाला था. मैच की शुरुआत में जिदान ने एक खूबसूरत 'पैनेंका' पेनल्टी स्कोर करके अपनी टीम को बढ़त भी दिलाई थी. लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में खेल तब बदल गया जब इटली के डिफेंडर मार्को मातेराज्जी ने जिदान के परिवार को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की. गुस्से में आकर जिदान ने मातेराज्जी के सीने पर अपना सिर दे मारा (हेडबट). चौथे अधिकारी की सूचना पर रेफरी ने जिदान को रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया. जिदान के बाहर होने के बाद फ्रांस यह मैच पेनल्टी शूटआउट में हार गया. दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक जिदान का अपना सिर झुकाए वर्ल्ड कप ट्रॉफी के पास से गुजरने वाला वह दृश्य आज भी खेल इतिहास के सबसे दुखद और चौंकाने वाले पलों में गिना जाता है.

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About the Author
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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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