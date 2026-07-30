/8.09 मीटर की लंबी कूद लगाकर श्रीशंकर ने सिल्वर पर किया कब्जा, ऐसा करिश्मा करने वाले भारत के पहले मेंस लॉन्ग जंपर बने

भारत के लॉन्ग जम्पर मुरली श्रीशंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पोडियम फिनिश करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सातवें दिन मुरली श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का विदेशी धरती पर मान बढ़ाया है. 27 साल के मुरली श्रीशंकर, जो बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी दूसरे स्थान पर रहे थे, उन्होंने 8.09 मीटर की बेस्ट जंप लगाई. वह जमैका के ताजे गेल से पीछे रहे, जिन्होंने 8.15 मीटर की जंप के साथ गोल्ड मेडल जीता.
स्कॉटलैंड के स्टीफन मैकेंजी ने 8.08 मीटर की जंप के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. मुरली श्रीशंकर पूरे कॉम्पिटिशन के दौरान मेडल की दौड़ में बने रहे और ताजे गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने की आखिरी कोशिश भी की. हालांकि, उनकी छठी और आखिरी जंप 7.97 मीटर की रही, जिससे वह जमैकन एथलीट से छह सेंटीमीटर पीछे रह गए. इस सिल्वर मेडल के साथ श्रीशंकर कॉमनवेल्थ गेम्स में दो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मेंस लॉन्ग जम्पर बन गए और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी लगातार सफलता में एक और उपलब्धि को जोड़ा.
इस इवेंट में भारत का एक और फाइनलिस्ट भी था. लोकेश अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पांचवें स्थान पर रहे. उनकी बेस्ट जंप 7.97 मीटर की थी, जो कॉम्पिटिशन की शुरुआत में आई थी, जबकि उनकी आखिरी जंप 7.62 मीटर की थी. एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में भारत के लिए अन्य जगहों पर भी अच्छे नतीजे देखने को मिले. यशस पलक्ष और संतोष कुमार तमिलरासन ने शुरुआती राउंड में क्रमशः 49.65 सेकंड और 49.51 सेकंड का समय लेकर मेंस 400 मीटर हर्डल दौड़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया. वे कुल मिलाकर आठवें और सातवें स्थान पर रहे और 31 जुलाई को होने वाली मेडल रेस के लिए आगे बढ़े.
मेंस 200 मीटर दौड़ में, अनिमेष कुजूर हीट में कुल मिलाकर सातवें स्थान पर रहने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचे. भारत महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में एक और एथलेटिक्स मेडल जीतने से मामूली अंतर से चूक गया, जहां मनप्रीत 17.49 मीटर की बेस्ट थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहीं. कनाडा की सारा मिटन ने 19.88 मीटर के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि नाइजीरिया की जेसिका ओजी और लॉयड्रिशिया कैमरन ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते. एथलेटिक्स से हटकर, लॉन बॉल्स में भारत की दिनेश कुमार और नवनीत सिंह की पुरुष जोड़ी ने अपने सेक्शनल मैच में नामीबिया को 2-0 से हराया, जबकि पैरा-स्विमर सुयश नारायण जाधव और चैतन्य विश्वास कुलकर्णी पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल S7 फाइनल में क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रहे.
1. मीराबाई चानू (गोल्ड, वेटलिफ्टिंग)
2. शर्मिला धनखड़ (गोल्ड, महिलाओं का शॉट पुट F57)
3. दिलीप महादु गावित (गोल्ड, पुरुषों की T47 100 मीटर दौड़)
4. मोहम्मद बासिल मोर्सिंगनाकथ (सिल्वर, पुरुषों की T47 100 मीटर दौड़)
5. मुरली श्रीशंकर (सिल्वर, पुरुषों की लॉन्ग जंप)
6. ऋषिकंत सिंह (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
7. मुथुपंडी राजा (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
8. ज्ञानेश्वरी यादव (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
9. सर्वेश कुशारे (सिल्वर, पुरुषों की हाई जंप)
10. गुलवीर सिंह (सिल्वर, मेंस 10,000 मीटर दौड़)
11. हरजिंदर कौर (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
12. वल्लुरी अजय बाबू (सिल्वर, वेटलिफ्टिंग)
13. बिंद्यारानी देवी (ब्रॉन्ज, वेटलिफ्टिंग)
14. शिल्पा के. शायला (ब्रॉन्ज, महिलाओं का शॉट पुट F57)
15. झंडू कुमार (ब्रॉन्ज, पैरा पावरलिफ्टिंग)