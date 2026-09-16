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डोपिंग के दलदल में फंसे भारतीय खिलाड़ी: कोच पर लाइफ बैन, नेशनल मेडलिस्ट एथलीट और पावरलिफ्टर भी सस्पेंड

NADA Doping Crackdown: NADA ने डोपिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एथलेटिक्स कोच राकेश कुमार पर लाइफ बैन लगा दिया है. पावरलिफ्टर गौरव वत्स समेत कई एथलीटों को निलंबित किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 16, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:10 PM IST
डोपिंग के दलदल में फंसे भारतीय खिलाड़ी: कोच पर लाइफ बैन, नेशनल मेडलिस्ट एथलीट और पावरलिफ्टर भी सस्पेंड
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर. Photo Credit : AI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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