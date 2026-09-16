/डोपिंग के दलदल में फंसे भारतीय खिलाड़ी: कोच पर लाइफ बैन, नेशनल मेडलिस्ट एथलीट और पावरलिफ्टर भी सस्पेंड

NADA Doping Crackdown: नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) द्वारा जारी प्रतिबंधों की नई सूची में एथलेटिक्स कोच राकेश कुमार पर खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थ देने के जुर्म में आजीवन प्रतिबंध (लाइफ बैन) लगा दिया गया है. कोच राकेश कुमार मार्च 2025 से ही निलंबित चल रहे थे और उनका यह लाइफ बैन उसी समय से प्रभावी माना जाएगा. वहीं, प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कब्जे और उनकी तस्करी में शामिल होने के आरोप में पावरलिफ्टर गौरव वत्स को प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया गया है.
राष्ट्रीय अंतर-राज्यीय कांस्य पदक विजेता स्प्रिंटर प्रकृति रूपा राव को प्रतिबंधित स्टेरॉयड स्टैनोज़ोलोल और ड्रोस्टानोलोन के टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद सस्पेंड कर दिया गया है. इसके अलावा खेलो इंडिया गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता वेटलिफ्टर चेल्सी पर डोप टेस्ट फेल होने पर 5 साल का बैन लगाया गया है, जबकि एक नाबालिग वेटलिफ्टर को ऑक्सांड्रोलोन के सेवन के लिए सस्पेंड किया गया है. एथलेटिक्स में डोपिंग का साया गहराते हुए 400 मीटर धावक कौशल कुमार, स्टीपलचेज़र जुझार सिंह और लंबी दूरी की धाविका बलजीत कौर को भी सस्पेंड किया गया है, जिससे एथलेटिक्स से निलंबित होने वाले एथलीटों की कुल संख्या 7 हो गई है.
पावरलिफ्टर गौरव वत्स की न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कंपनी का परिसर इस पूरे डोपिंग नेटवर्क के खिलाफ हुई कार्रवाई का मुख्य केंद्र रहा. अप्रैल महीने में NADA की इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन (I&I) यूनिट से मिली गुप्त जानकारी के आधार पर केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (CFSOs), FSSAI और स्थानीय पुलिस के संयुक्त कार्यबल ने नजफगढ़ स्थित परिसर में छापेमारी की थी. इस संयुक्त अभियान के दौरान लगभग 2,800 कैप्सूल/टैबलेट और 11 इंजेक्शन बरामद किए गए, जिनमें मेथेनोलोन एनैंथेट, त्रेनबोलोन और स्टैनोज़ोलोल जैसे घातक एनाबॉलिक स्टेरॉयड शामिल थे.
छापेमारी के दौरान 300 मिथैंडिएनोन और 850 ऑक्सांड्रोलोन टैबलेट के साथ-साथ 1,500 सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर (SARMs) कैप्सूल ज़ब्त किए गए. ये सभी पदार्थ विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) द्वारा पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, जिनका उपयोग मांसपेशियों का आकार बढ़ाकर गलत तरीके से प्रदर्शन सुधारने के लिए किया जाता है. इसके साथ ही, सहनशक्ति (एंड्योरेंस) बढ़ाने में मदद करने वाले प्रतिबंधित हार्मोन और मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट (AMP) के इंजेक्शन भी बरामद किए गए.