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23 साल की पत्नी का सुसाइड... भारत के कबड्डी प्लेयर पर गिरी गाज, एक दिन पहले पोस्ट की थी रील

खेल जगत में एक खबर से सनसनी मच गई है. भारत के कबड्डी प्लेयर की 23 साल की पत्नी की आत्महत्या की हैरान कर देने वाली खबर देखने को मिली. हरियाणा के रोहतक जिले में शुक्रवार दोपहर इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की 23 साल की पत्नी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 01, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:45 AM IST
23 साल की पत्नी का सुसाइड... भारत के कबड्डी प्लेयर पर गिरी गाज, एक दिन पहले पोस्ट की थी रील
Image Credit: Instagram

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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