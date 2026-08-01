23 साल की पत्नी का सुसाइड... भारत के कबड्डी प्लेयर पर गिरी गाज, एक दिन पहले पोस्ट की थी रील

खेल जगत से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. भारत के नेशनल कबड्डी प्लेयर की पत्नी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है. हम बात कर रहे हैं शीलू बल्हारा की, जिनकी शादी 2023 में हुई थी. हरियाणा के रोहतक जिले से शुक्रवार को ये मामला सामने आया है. 23 साल की मुस्कान रोहतक के मेहम इलाके की रहने वाली थीं.
2025 में नवंबर के महीने में शीलू और मुस्कान माता-पिता बने थे. मुस्कान ने बेटे को जन्म दिया था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया. हालांकि, आत्महत्या की वजह अभी पता नहीं चल पाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान ने यह कदम उठाने से ठीक एक दिन पहले एक पंजाबी गाने पर रील पोस्ट की थी.
खेल जगत से जुड़ा ये दूसरा आत्महत्या का मामला देखने को मिला है. हाल ही में टीम में चयन न होने को लेकर एक 17 साल की क्रिकेटर ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया था. ये मामला नागपुर का था. गुरुवार सुबह बजाज नगर पुलिस स्टेशन इलाके के लक्ष्मी नगर से शिकायत पहुंची थी. प्लेयर का नाम अदिति चौखंडे था, जिन्होंने हाल ही में अपनी 12वीं की परीक्षा पास की थी. अदिति अपनी मां और बड़े भाई के साथ रहती थी. उसके पिता अकोला में सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं.
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मुस्कान के केस में सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन अदिति ने एक नोट लिखा था. पुलिस के अनुसार, नोट में लिखा था, "दादा, तुम बहुत अच्छा खेलते हो. तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बनोगे. हमारे माता-पिता को गर्व महसूस कराना. मुझे दुख है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया." अब देखना होगा कि मुस्कान के केस में क्या खुलासा होता है.