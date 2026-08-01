23 साल की पत्नी का सुसाइड... भारत के कबड्डी प्लेयर पर गिरी गाज, एक दिन पहले पोस्ट की थी रील

खेल जगत से जुड़ा ये दूसरा आत्महत्या का मामला देखने को मिला है. हाल ही में टीम में चयन न होने को लेकर एक 17 साल की क्रिकेटर ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया था. ये मामला नागपुर का था. गुरुवार सुबह बजाज नगर पुलिस स्टेशन इलाके के लक्ष्मी नगर से शिकायत पहुंची थी. प्लेयर का नाम अदिति चौखंडे था, जिन्होंने हाल ही में अपनी 12वीं की परीक्षा पास की थी. अदिति अपनी मां और बड़े भाई के साथ रहती थी. उसके पिता अकोला में सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं.