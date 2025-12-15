National Shooting: मनु भाकर-सिमरनप्रीत कौर ने किया कमाल, गोल्ड पर साधा निशाना, दिव्या-अंजलि ने भी जीते मेडल

National Shooting Championship: ओलंपिक में दो मेडल जीत चुकी मनु के अलावा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2025 की गोल्ड मेडलिस्ट सिमरनप्रीत कौर बरार ने सोमवार को 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन (एनएससीसी) में पहला स्थान हासिल किया.
National Shooting Championship: भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने नेशल शूटिंग चैंपियनशिप में कमाल कर दिखाया. उन्होंने गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया है. ओलंपिक में दो मेडल जीत चुकी मनु के अलावा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2025 की गोल्ड मेडलिस्ट सिमरनप्रीत कौर बरार ने सोमवार को 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन (एनएससीसी) में पहला स्थान हासिल किया.
दिव्या ने जीता सिल्वर मेडल
तुगलकाबाद स्थित डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर ने सीनियर और जूनियर महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा. फाइनल में मनु भाकर ने 36 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल सुनिश्चित किया, जबकि दिव्या ने 32 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता. वहीं, अंजलि चौधरी ने 28 टारगेट हिट करके ब्रॉन्ज मेडल जीता.
जूनियर वर्ग में सिमरनप्रीत का कमाल
इस इवेंट में रिदम सांगवान (22) चौथे स्थान पर रहीं. अर्शदीप कौर (18), अन्नू राज सिंह (14) और अनुजा वर्मा (11) क्रमशः पांचवां, छठा और सातवां स्थान अपने नाम किया. जूनियर महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल फाइनल में सिमरनप्रीत कौर बरार ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 39 का स्कोर करके गोल्ड मेडल जीता. द्वारम प्रणवी ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि हरियाणा की पलक ने 20 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज पर निशाना साधा.
महाराष्ट्र ने जीता गोल्ड
महिला टीम 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में महाराष्ट्र ने शीतल प्रीतम देसाई (577-12x), अभिज्ञा अशोक पाटिल (575-13x) और राही सरनोबत (574-15x) के जरिए 1726-40x के कुल स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता. आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट (अनुजा वर्मा, सेजल राजू कांबले और अंजलि भागवत) 1722-44x के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि हरियाणा (रिदम सांगवान, विभूति भाटिया और तेजस्विनी) ने 1718-43x के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.
दिल्ली को भी मिला मेडल
जूनियर महिला टीम इवेंट में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट (सेजल राजू कांबले, जिया जाखड़ और अंजलि भागवत) ने 1714-38x के साथ गोल्ड जीता, जबकि दिल्ली (प्रिशा गुप्ता, कामाक्षी कुमार और नाम्या कपूर) ने 1714-36x के साथ सिल्वर मेडल जीता. पंजाब (सिमरनप्रीत कौर बरार, अगम ग्रेवाल और जसमन केली) ने 1709-40x के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया.