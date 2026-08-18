नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान, अर्जुन अवॉर्ड चुने गए 17 प्लेयर्स, किसी के हिस्से नहीं खेल रत्न

खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान कर दिया है. अर्जुन अवॉर्ड के लिए 17 भारतीय एथलीट्स का नाम लिस्ट में शामिल किया गया है. लिस्ट में वर्ल्ड कप जीतने वाली चेस खिलाड़ी दिव्या देशमुख, बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल भी इस लिस्ट में शामिल हैं. नॉमिनेट किए गए एथलीट्स की लिस्ट नीचे देखी जा सकती है. हालांकि, इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड के लिए किसी का भी नाम शामिल नहीं है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सेलेक्शन पैनल ने 24 नामों की सिफारिश की थी, लेकिन दोबारा समीक्षा के बाद 17 खिलाड़ियों को 'अर्जुन अवॉर्ड' देने की मंजूरी दी. वहीं, बात करें खेल रत्न की तो पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाले सिलेक्शन पैनल ने इसके लिए हॉकी स्टार हार्दिक सिंह के नाम पर विचार किया था, लेकिन वह रेस से बाहर हो गए.
यह पहली बार नहीं है, जब खेल रत्न किसी के हिस्से नहीं आया. साल 2014 में भी खेल रत्न से किसी को भी सम्मानित नहीं किया गया था. 19 साल की विदित देशमुख का नाम लिस्ट में है, जो वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं. विदित गुजराती 2024 चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी.
साल 2024 में अर्जुन अवॉर्ड की लिस्ट में 32 खिलाड़ी शामिल थे. ऐसा पहली बार हुआ था, जब इतने प्लेयर्स को ये सम्मान मिला था. इसमें से 17 पैरा एथलीट्स शामिल थे. इस बार पैरा-स्पोर्ट्स से महज दो नाम ही शामिल हैं. इनमें पैरा क्लब थ्रोअर एकता भ्यान शामिल हैं, जिन्होंने 2024 पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, और शूटर रुद्रांश खंडेलवाल, जो 2024 पैरा वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं.
|खिलाड़ी का नाम
|खेल
|श्री तेजस्विन शंकर
|एथलेटिक्स
|श्री मोहम्मद अजमल वी
|एथलेटिक्स
|सुश्री प्रियंका गोस्वामी
|एथलेटिक्स
|सुश्री ट्रीसा जॉली
|बैडमिंटन
|सुश्री पुलेला गायत्री गोपीचंद
|बैडमिंटन
|श्री नरेंद्र
|मुक्केबाजी
|श्री विदित संतोष गुजराती
|शतरंज
|सुश्री दिव्या जितेंद्र देशमुख
|शतरंज
|श्री धनुष श्रीकांत
|डीफ शूटिंग
|सुश्री लालरेमसियामी
|हॉकी
|श्री राजकुमार पाल
|हॉकी
|श्री सुरजीत
|कबड्डी
|सुश्री पूजा
|कबड्डी
|श्री रुद्रांश खंडेलवाल
|पैराशूटिंग
|सुश्री एकता भयान
|पैरा एथलेटिक्स
|श्री अरविंद सिंह
|रोइंग
|श्री अखिल शेओरान
|शूटिंग