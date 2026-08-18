नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान, अर्जुन अवॉर्ड चुने गए 17 प्लेयर्स, किसी के हिस्से नहीं खेल रत्न

खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान कर दिया है. अर्जुन अवॉर्ड के लिए 17 भारतीय एथलीट्स का नाम लिस्ट में शामिल किया गया है. लिस्ट में वर्ल्ड कप जीतने वाली चेस खिलाड़ी दिव्या देशमुख, बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल भी इस लिस्ट में शामिल हैं. नॉमिनेट किए गए एथलीट्स की लिस्ट नीचे देखी जा सकती है. हालांकि, इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड के लिए किसी का भी नाम शामिल नहीं है.