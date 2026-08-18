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नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान, अर्जुन अवॉर्ड चुने गए 17 प्लेयर्स, किसी के हिस्से नहीं खेल रत्न

नेशनल स्पोर्स्ट अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान हो गया है. अर्जुन अवॉर्ड के लिए 17 भारतीय एथलीट्स का नाम है, जिन्होंने देश का नाम रौशन किया. हालांकि, इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड के लिए किसी का भी नाम शामिल नहीं है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 18, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:42 PM IST
नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान, अर्जुन अवॉर्ड चुने गए 17 प्लेयर्स, किसी के हिस्से नहीं खेल रत्न

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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