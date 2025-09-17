कुछ घंटों में फिर आमने-सामने होंगे IND vs PAK, 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' फिर लगेगी आग? नीरज और नदीम के बीच होगी 'जंग'?
कुछ घंटों में फिर आमने-सामने होंगे IND vs PAK, 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' फिर लगेगी आग? नीरज और नदीम के बीच होगी 'जंग'?

World Athletics Championship: खेल जगत में भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों को लेकर माहौल गर्म हो रखा है. एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी, जिसके बाद हैंड शेक कंट्रोवर्सी पर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है. लेकिन अब 18 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में देखने को मिलेगी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 17, 2025, 09:04 PM IST
India vs Pakistan
India vs Pakistan

World Athletics Championship: खेल जगत में भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों को लेकर माहौल गर्म हो रखा है. एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी, जिसके बाद हैंड शेक कंट्रोवर्सी पर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है. लेकिन अब 18 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल में देखने को मिलेगी. भारत के गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. 

अरशद ने मारा 85.28 मीटर

फाइनल क्वालीफाई करने के लिए कम के कम जेवलिन की दूरी 84.50 रखी गई थी. जेवलिन मेन्स में 12 खिलाड़ियों ने इसके लिए क्वालीफाई कर लिया. पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम का भी नाम इस लिस्ट में है. उन्होंने पहले दो थ्रो में 76.99 मीटर और 74.17 मीटर की दूरी तय की जबकि तीसरे प्रयास में 85.28 मीटर की दूरी तय की.

नीरज ने पहले ही थ्रो में किया कमाल

नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही थ्रो में फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. उनका पहला थ्रो ही 84.85 मीटर तक गया, जिसके चलते वह दूसरा और तीसरा थ्रो फेंकने नहीं आए. अब दोनों ओलंपियन फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं और 18 सितंबर को दोनों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी. भारत-पाकिस्तान मैच में हैंडशेक कंट्रोवर्सी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों खिलाड़ी फाइनल मैच नहीं खेलेंगे.

फाइनल में होंगी सभी की नजरें

फाइनल मैच में सभी की नजरें पाकिस्तान के अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा पर रहेंगी. अरशद नदीम ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को मात दे चुके हैं. दोनों के बीच अक्सर कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. क्वालीफायर्स में भी अरशद ने नीरज से ज्यादा दूर भाला फेंका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में नीरज चोपड़ा अरशद को पछाड़ पाते हैं या नहीं.

 

;