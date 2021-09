Neeraj Chopra से इस शख्स ने पूछे बेहद पर्सनल सवाल, जानिए 'गोल्डन ब्वॉय' ने क्या कहा

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में गोल्ड मेडल (Gold Medal) जीतने के बाद भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है. उनपर तारीफों और इनामों की काफी बौझार हुई है, लेकिन कई बार उन्हें मीडिया के अजीबोगरीब सवाल से दो-चार होना पड़ता है.

नीरज से पूछे गए बेहद निजी सवाल

एक मीडिया इवेंट में आर्ट हिस्टोरियन और क्यूरेटर (Art Historian and Curator) राजीव सेठी (Rajeev Sethi) ने नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) बेहद निजी सवाल पूछ डाले जिसको लेकर सोशल मीडिया पर राजीव की काफी थू-थू हो रही है. इस सवाल को सुनकर नीरज भी बेहद असहज हो गए.

सेक्स लाइफ के सवाल ने किया परेशान

कितने सुंदर नौजवान हैं आप, करोड़ों भारतीय आपसे ये एक बात पूछना चाहते हैं, लेकिन हिचकिचाते हैं, आपकी जो एथलेटिक की ट्रेनिंग है उसका आप अपनी सेक्स लाइफ से संतुलन कैसे बनाते हैं. मैं जानता हूं कि ये बेहूदा सवाल है, लेकिन साथ ही साथ ये एक सीरियस सवाल भी है.

If you thought Malishka was Cringe WATCH Rajeev Sethi go a STEP FURTHER He asked Neeraj Chopra : "How Do you Balance your Sеx Life with your training??" Disgusted Neeraj replied "Aapke question se mera mann bhar gaya" #NeerajChopra #RajeevSethi pic.twitter.com/qwVd7hAot4 — Rosy (@rose_k01) September 3, 2021

नीरज चोपड़ा बोले- 'सॉरी सर'

नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने सॉरी कहते हुए इस सवाल से पीछा छुड़ाने की कोशिश की. उन्होंने फिर कहा, 'सॉरी सर, मैंने सॉरी कहा, आप इससे मेरा जवाब समझ सकते हैं.' राजीव सेठी यहीं नहीं रुके, उन्होंने पूछा, जो नौजवान एथलीट हैं, वो अपनी ट्रेनिंग और सेक्स लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं.

'आपके सवाल से मेरा मन भर गया'

इंटरव्यू करने वाले शख्स ने राजीव सेठी (Rajeev Sethi) को रोकते हुए कहा, 'नीरज इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते.' इस पर राजीव ने कहा, मुझे पता था, 'इस सवाल को पूछने के लिए मुझे माफ करें.' आखिर में नीरज ने कहा, 'सर आपके सवाल से मेरा मन भर गया, वैसे, पर प्लीज.'

फैंस ने राजीव सेठी की लगाई क्लास

राजीव सेठी (Rajeev Sethi) के सवाल को स्पोर्ट्स फैंस ने आड़े हाथों लिया है. एक शख्स ने कहा कि ऐसा सवाल विराट कोहली से क्यों नहीं पूछा जाता. दूसरे यूजर ने राजीव को बदतमीज तक करार दिया. आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

This is harrassment. Targetted exploitation. We will have to wait another 3 years for a gold but this moment is spent asking lusty crap. There is absolutely no respect for sportsmen. And winners puttin their call from PM on speaker is mocked.thats the sick world now.shameful. — Harish (@moovbuff) September 3, 2021

WTF leave the guy alone!! This is why our country will never progress as fast as the developed nations - always intrusive, nosey, insensitive questions and remarks pulling down people. As if relatives were not enough, now this cringe in interviews! Sickening! — Alpaca Girl (@alpakanya) September 3, 2021