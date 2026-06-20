Indian Athletics Awards: ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 20 जून (शनिवार) को आयोजित पहले इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स में 'बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह समारोह एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) द्वारा खेलों के विभिन्न क्षेत्रों में शानदार योगदान देने वाले एथलीटों, कोचों, तकनीकी अधिकारियों और मेंटर्स को मान्यता देने के लिए आयोजित किया गया था. इस उद्घाटन समारोह में कुल 10 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ और लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल थे.
यह सम्मान नीरज को उनके प्रतिस्पर्धी खेल में वापसी के तुरंत बाद मिला है. शुक्रवार रात दोहा डायमंड लीग में 28 वर्षीय नीरज ने अपने सीजन के पहले मुकाबले में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर चौथा स्थान हासिल किया. हालांकि, वह अपनी पीठ की चोट से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने मैदान पर अपनी लय दिखाई और सीजन की ठोस शुरुआत की.
Olympic champion. India’s ultimate trailblazer.
Neeraj Chopra is your Best Male Athlete of 2025.
A year of excellence, consistency, and inspiring millions continues to earn him the sport’s highest honours.#IndianAthleticAwards #IndianAthletics #AFI pic.twitter.com/Mk1xzreqVs
— Athletics Federation of India (@afiindia) June 20, 2026
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीरज अपनी पीठ की चोट का प्रबंधन कर रहे थे, जिसने सितंबर 2025 में टोक्यो में हुई विश्व चैंपियनशिप की उनकी तैयारियों को भी प्रभावित किया था. तुर्किये में रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) के बाद उन्होंने 25 मई से स्विट्जरलैंड के बिएन में अपना प्रशिक्षण फिर से शुरू किया और उसके बाद ही दोहा में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया.
चोट की बाधा के बावजूद नीरज चोपड़ा ने आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित 82.61 मीटर के योग्यता मानक को सफलतापूर्वक पार कर लिया है. दोहा में अपने दूसरे थ्रो के साथ ही उन्होंने ग्लासगो 2026 खेलों के लिए अपनी पात्रता की पुष्टि कर दी और भारत के 32 सदस्यीय एथलेटिक्स दल में अपनी जगह सुरक्षित की.
अवार्ड समारोह के दौरान नीरज ने एथलीटों की विभिन्न पीढ़ियों की उपस्थिति में सम्मानित होने पर खुशी जताई. उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "यह अवार्ड दिल के नजदीक है. यहां एथलीटों की पुरानी और नई पीढ़ी एक साथ है और उनके सामने यह पुरस्कार पाकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं.'' उन्होंने युवाओं को कड़ी मेहनत और धैर्य बनाए रखने की सलाह भी दी.
अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियों में 3000 मीटर स्टीपलचेज की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक पारुल चौधरी को 'बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर' चुना गया. साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और महान धाविका पी. टी. उषा को उनके एथलेटिक्स में अतुलनीय योगदान के लिए 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' दिया गया.