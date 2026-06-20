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Indian Athletics Awards: नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी बने साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, पीटी उषा को मिला ये बड़ा सम्मान

Indian Athletics Awards: नीरज चोपड़ा को पहले इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स में 'बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025' के खिताब से नवाजा गया. 3000 मीटर स्टीपलचेज की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक पारुल चौधरी को 'बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर' चुना गया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 21, 2026, 02:32 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:32 AM IST
Indian Athletics Awards: नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी बने साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, पीटी उषा को मिला ये बड़ा सम्मान
Image Credit: नीरज चोपड़ा, पारुल चौधरी और पीटी उषा.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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