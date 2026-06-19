Doha Diamond League 2026: दोहा डायमंड लीग में मैदान पर उतरे नीरज चोपड़ा के हाथ निराशा लगी. वह नंबर 4 पर रहे. नीरज ने अपने पांचवें प्रयास में फाउल किया, जिसके बाद वह शीर्ष-3 में जगह नहीं बना सके. नियमों के अनुसार, अंतिम यानी छठे राउंड में केवल शीर्ष तीन खिलाड़ी ही हिस्सा लेते हैं. ऐसे में नंबर 4 पर रहने वाले नीरज का सफर यहीं खत्म हो गया. दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में चौथे नंबर पर रहे. इवेंट की शाम उन्होंने एक नहीं बल्कि दो-दो फाउल थ्रो किया.
फाइनल में श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 88.68 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ खिताब अपने नाम किया. पथिरागे ने चौथे प्रयास में यह दूरी हासिल की और इसके बाद कोई भी खिलाड़ी उन्हें पीछे नहीं छोड़ सका. ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.38 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन ने 85.99 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया.
पिछले साल सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बाद से वह पीठ की चोट के कारण किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सके थे. 274 दिनों के बाद उन्होंने मैदान पर वापसी की थी, लेकिन वह कमाल दिखाने से चूक गए. श्रीलंका के रूमेश थरंगा पाथिराजे ने चौथे प्रयास में 88.68 मीटर दूर भाला फेंककर नंबर 1 का स्थान हासिल किया और इस तरह दोहा डायमंड लीग अपने नाम कर ली.
दोहा का मैदान नीरज के लिए हमेशा खास रहा है, लेकिन इस बार वह सफल नहीं हो पाए. साल 2025 के मई में उन्होंने इसी ट्रैक पर पहली बार 90 मीटर का जादुई आंकड़ा पार करते हुए 90.23 मीटर का थ्रो किया था, जो उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो भी है.
नीरज चोपड़ा ने फाउल थ्रो के साथ शुरुआत की. दूसरे प्रयास में वह 82.77 मीटर की दूरी तय कर नंबर 4 पर आए थे. तीसरे थ्रो में भाला 85.69 मीटर दूर फेंका और तीसरे नंबर पर पहुंचे, लेकिन चौथे प्रयास में वह सिर्फ 83.45 मीटर की दूरी तय कर सके और पांचवां प्रयास फाउल रहा. उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 85.69 मीटर रहा.
नीरज भले ही नंबर 1 नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने दूसरे थ्रो में भाला 82.77 मीटर दूर फेंककर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया. 82.77 मीटर का थ्रो CWG क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी 82.61 मीटर के मार्क से भी ज्यादा रहा.
28 साल के नीरज पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में 84.03 मीटर के निराशाजनक थ्रो के साथ आठवें स्थान पर रहे थे, जिसके बाद उन्हें चोट से जूझना पड़ा. चोट के चलते ही वह लंबे समय तक मैदान से बाहर रहे. तुर्किये में रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद नीरज 25 मई से स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रहे थे और 19 जून को 274 दिनों के बाद मैदान पर उतरे थे, लेकिन पूरी तरह रंग में नहीं दिखे.
दोहा डायमंड लीग 2026 का यह इवेंट 8 मई को सीजन के पहले डायमंड लीग इवेंट के रूप में आयोजित होना था, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले दोहा डायमंड लीग नीरज के लिए अपनी फिटनेस और फॉर्म साबित करने का बड़ा मंच था.
पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट के लिए डायमंड लीग में 4 अलग-अलग मीट (लेग मैच) होते हैं. ये चारों दोहा, पेरिस, लुसाने और ज्यूरिख में आयोजित होते हैं. इन चारों इवेंट्स के बाद अंक तालिका के आधार पर टॉप-6 खिलाड़ियों को फाइनल में एंट्री मिलती है.
डायमंड लीग में कोई मेडल नहीं मिलता है. हर एक लेग मुकाबले में शीर्ष स्थान पर रहने वाले एथलीट को 8 अंक मिलते हैं. दूसरे खिलाड़ी को 7, जबकि तीसरे नंबर वाले एथलीट को 6 और चौथे स्थान पर रहने वाले एथलीट को 5 अंक मिलते हैं. इसके बाद आगे घटते क्रम में अंक दिए जाते हैं. लेग मुकाबलों के बाद अंक तालिका में टॉप-6 में रहने वाले जैवलिन थ्रोअर्स को ही डायमंड लीग के फाइनल में जगह मिलती है. फाइनल में जो एथलीट नंबर 1 पर रहता है, खिताब उसी के सिर सजता है.