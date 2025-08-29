दूसरे स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा, जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर दूर भाला फेंक जीता डायमंड लीग का खिताब
जूलियन वेबर ने अपने पहले ही प्रयास में 91.37 मीटर का थ्रो फेंककर डायमंड लीग के पुरुष जेवलिन इवेंट फाइनल विश्व में नंबर-1 का स्थान पक्का किया, जबकि दूसरे प्रयास में इसे और बेस्ट करते हुए 91.51 मीटर का थ्रो किया. इस थ्रो ने उन्हें डायमंड लीग का खिताब दिला दिया. वहीं, भारत के नीरज चोपड़ा लय में नजर नहीं आए. उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में 85.01 मीटर का थ्रो किया और दूसरे स्थान पर रहे

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:36 AM IST
Neeeraj Chopra: स्टार भारतीय एथलीट और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2025 के पुरुष जेवलिन थ्रो इवेंट में दूसरे स्थान पर रहे. जर्मनी के जूलियन बेवर ने 91.51 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ खिताब पर कब्जा जमाया. नीरज चोपड़ा लय में नजर नहीं आए. उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में 85.01 मीटर दूर भाला फेंका, जिसकी बदौलत दूसरे नंबर पर पहुंचे.

लय में नहीं दिखे नीरज चोपड़ा

भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा 90.23 मीटर के अपने पर्सनल बेस्ट को और बेहतर करते हुए एक बार फिर 90 मीटर की रेखा को पार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नीरज 85 मीटर दूर भाला फेंकने के लिए भी काफी जूझते दिखे. उनकी शुरुआत ही अच्छी नहीं रही. नीरज ने पहले प्रयास में 84.35 का थ्रो किया, जबकि दूसरे प्रयास में 82 मीटर दूर ही भाला फेंक पाए. इसके बाद लगातार तीन फाउल कर दिए. उनका आखिरी अटेम्प्ट 85.01 मीटर का रहा, जिससे वह दूसरे स्थान को कब्जाने में सफल रहे. 

छाए रहे जूलियन बेवर

दूसरी ओर, जर्मनी का ये स्टार इस इवेंट में छाया रहा. 91.37 के दमदार थ्रो के साथ जूलियन ने इवेंट की शुरुआत की, जिससे उन्हें जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिला और पहले ही प्रयास के बाद से खिताब जीतने के दावेदार बन गए. उनका दूसरा थ्रो इससे भी बेहतर रहा, जिसने उन्हें चैंपियन बनाया. जूलियन ने 91.51 मीटर दूर भाला फेंका. इस इवेंट के चार बेस्ट थ्रो जूलियन ने ही फेंके. 91.51, 91.37 के अलावा उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में 88.66 और 5वें प्रयास में 86.45 मीटर दूर भाला फेंका.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Neeraj ChopraJulian Weber

