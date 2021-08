Neeraj Chopra के रगों में दौड़ता है Indian Army का खून, तिरंगे को देते हैं ऐसा सम्मान

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) के गोल्ड मेडल (Gold Medal) विनर नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) का देशप्रेम किसी से छिपा नहीं है. उन्होंने टोक्यो में जीत के बाद भारत का तिरंगा लहराया, ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का पल था. नीरज इंडियन आर्मी (Indian Army) में सूबेदार हैं, यही वजह है कि वो राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) का सम्मान करना बखूबी जानते हैं.

टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में गोल्ड मेडल (Gold Medal) जीतने के बाद उन्होंने तिरंगे के प्रति जो प्यार दिखाया है वो काबिल-ए-तारीफ है. एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'आपको अहसास होगा कि उन्होंने अपने विरोधी का अभिवादन करने के बाद तिरंगे को सही तरीके से फोल्ड करके रखा है. वहीं दूसरे प्लेयर का झंडा उनके बगल में पड़ा हुआ है. ऐसा इसलिए है क्योंकि वो फौजी हैं, सुबेदार नीरज चोपड़ा, विशिष्ट सेवा मेडल'

You realise that he folded the tiranga properly and kept it after greeting his opponent……..while the flag of the opponent kept lying beside him!

Because he is a FAUJI !

Subedar #NeerajChopra, VSM pic.twitter.com/YLuj8VMNKz

— Dr Pooja Tripathi (@Pooja_Tripathii) August 7, 2021