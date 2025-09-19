'ये उम्मीद नहीं की थी...', टोक्यो में शर्मनाक हार के बाद नीरज चोपड़ा का पोस्ट, सचिन की तारीफ में पढ़े कसीदे

वर्ल्ड चैंपियनशिप के जैवलिन फाइनल इवेंट में नीरज चोपड़ा फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए. अपने खिताब को डिफेंड करने उतरे नीरज मेडल जीतने की रेस में नहीं दिखे. वह 8वें स्थान पर रहे. इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद नीरज चोपड़ा ने पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, 'इस प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी.' नीरज ने युवा स्टार सचिन यादव की तारीफों के पुल भी बांधे, जिन्होंने टोक्यो में हुए इस इवेंट में उनसे बेहतर प्रदर्शन किया और लगभग मेडल पक्का कर लिया था.
नीरज का शर्मनाक प्रदर्शन
नीरज चोपड़ा का इस फाइनल में बेस्ट थ्रो 84.03 मीटर का था. नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में यह थ्रो किया. उनके बाकी दो थ्रो 83.65 मीटर और 82.86 मीटर रहे. नीरज 5वें प्रयास में फाउल करने के बाद छठे प्रयास के लिए क्वालीफाई ही नहीं कर पाए. दूसरी ओर सचिन यादव ने अपने पहले ही थ्रो में 86.25 मीटर की दूरी तय कर हर किसी को चौंका दिया. सचिन के 5 लीगल थ्रो में से चार थ्रो नीरज चोपड़ा के डे बेस्ट से बेहतर थे. सचिन ने चौथे स्थान पर फिनिश किया. वह 40 सेंटीमीटर से मेडल चूक गए.
शेयर किया ये पोस्ट
अपने इस प्रदर्शन के बाद नीरज चोपड़ा ने पोस्ट करते हुए लिखा, 'टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ सीजन के ऐसे अंत की मैंने उम्मीद नहीं की थी. मैं तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन वह रात मेरे लिए नहीं थी.' सचिन यादव की तारीफ में नीरज ने कहा, 'मैं सचिन के लिए बहुत खुश हूं, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और लगभग पदक जीत ही गए थे.'
नीरज ने केशोर्न वालकॉट को गोल्ड, एंडरसन पीटर्स को सिल्वर और कर्टिस थॉम्पसन को ब्रॉन्ज जीतने पर बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'केशोर्न वालकॉट, एंडरसन पीटर्स और कर्टिस थॉम्पसन को उनके योग्य पोडियम स्थान के लिए बधाई.' नीरज ने फैंस का शुक्रिया कहते हुए आगे लिखा, 'आप सभी के समर्थन के लिए आभारी हूं, इससे मुझे और मजबूती से वापसी करने का संकल्प मिलता है.'
नीरज चोपड़ा के लिए यह एक चौंकाने वाला नतीजा था. पिछले चार सालों से भारतीय फैंस को उनकी गोल्ड मेडल जीतने या पोडियम पर खत्म करने की आदत हो गई थी. उन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था. 2022 में सिल्वर और 2023 में गोल्ड जीतने वाले चोपड़ा, 2021 में टोक्यो में गोल्ड जीतने के बाद से कभी भी टॉप-2 से बाहर नहीं हुए थे. टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्होंने 24 इंटरेनशनल इवेंट्स में या तो पहला स्थान हासिल किया या दूसरा. अपनी बेहतरीन निरंतरता के लिए जाने जाने वाले चोपड़ा का 5 प्रयासों में 85 मीटर का मार्क भी पार न कर पाना हैरान करने वाला था.