Neeraj Chopra Match Timing: आज सोना मना है... इतने बजे होगी नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम की भिड़ंत, कहां देखें लाइव?

Neeraj Chopra Match Timing: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज तो 23 जुलाई को ही हो गया था,लेकिन करोड़ों भारतीय फैंस बेसब्री से 31 जुलाई का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार वो दिन आ ही गया. जी हां, आज भारत के चहेते जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा फाइनल में नजर आएंगे. 30 जुलाई (गुरुवार) को हुए क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने 79.61 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर पांचवां स्थान हासिल किया. अब फाइनल मुकाबले में उनसे भारत को पदक की बड़ी उम्मीद रहेगी.
बता दें कि नीरज चोपड़ा के अलावा भारत के दो अन्य जेवलिन एथलीट रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है. वहीं, पाकिस्तान के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी और वर्तमान में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं. भारत और पाकिस्तान के फैंस नीरज और अरशद की टक्कर देखने के लिए बेताब हैं.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जेवलिन के फाइनल में नीरज चोपड़ा को एक्शन में देखने के लिए आपको थोड़ी नींद की कुर्बानी देनी होगी. जी हां, ये मुकाबला 31 जुलाई को देर रात में होगा. मेंस जेवलिन थ्रो का फाइनल मैच 31 जुलाई को देर रात 12:45 बजे शुरू होगा.
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन वो नीरज चोपड़ा का फाइनल मैच मिस नहीं करना चाहते हैं. उन लोगों के लिए बता दें कि मेंस जेवलिन थ्रो का फाइनल मैच आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लीव पर होगी.
भारत के 'गोल्डन बॉय' नीरज चोपड़ा वैसे तो हर इम्तिहान देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनकी अग्निपरीक्षा होने वाली है. ग्लासगो का मौसम भी उन्हें टेस्ट करेगा, क्योंकि यहां लगातार तेज हवा चल रही है. नीरज के लिए सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान के अरशद नदीम होंगे, जो हाल के दिनों में उनपर भारी पड़े हैं.
जेवलिन थ्रो में कॉमनवेल्थ में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड अरशद के नाम है. 2022 में उन्होंने 90.18 मीटर दूर भाला फेंककर इतिहास रचा था. अरशद नदीम के अलावा ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स भी मेडल जीतने के दावेदार माने जा रहे हैं. उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी नीरज, अरशद और पीटर्स मेडल जीतने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. हालांकि, करोड़ों भारतीय फैंस चाहेंगे कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करें.