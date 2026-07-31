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Neeraj Chopra Match Timing: आज सोना मना है... इतने बजे होगी नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम की भिड़ंत, कहां देखें लाइव?

Neeraj Chopra Match Timing: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा मेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल में कहर बरपाने को तैयार हैं. उनके सामने पाकिस्तान के अरशद नदीम को हराने की चुनौती होगी. नीरज चोपड़ा का मैच कितने बजे शुरू होगा और लाइव कहां देखें? पूरी जानकारी यहां मिलेगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 31, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:05 PM IST
Neeraj Chopra Match Timing: आज सोना मना है... इतने बजे होगी नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम की भिड़ंत, कहां देखें लाइव?
Image Credit: नीरज चोपड़ा मैच टाइमिंग (X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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