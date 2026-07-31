Neeraj Chopra Match Timing: आज सोना मना है... इतने बजे होगी नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम की भिड़ंत, कहां देखें लाइव?

Neeraj Chopra Match Timing: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज तो 23 जुलाई को ही हो गया था,लेकिन करोड़ों भारतीय फैंस बेसब्री से 31 जुलाई का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार वो दिन आ ही गया. जी हां, आज भारत के चहेते जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा फाइनल में नजर आएंगे. 30 जुलाई (गुरुवार) को हुए क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज ने 79.61 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर पांचवां स्थान हासिल किया. अब फाइनल मुकाबले में उनसे भारत को पदक की बड़ी उम्मीद रहेगी.