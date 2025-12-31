नीरज चोपड़ा ने खूबसूरत यादों के साथ किया 2025 का अंत, रिसेप्शन पार्टी की गैलरी की शेयर

भारत के गोल्डन ब्वॉय जेवलिन थ्रो गेम की पहचान नीरज चोपड़ा ने 2025 का साल "खूबसूरत यादों" के साथ खत्म किया, और अपनी शादी के जश्न का हिस्सा बनने के लिए सभी को धन्यवाद दिया. ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर चोपड़ा ने 26 दिसंबर को एक रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बड़ी हस्तियों की मेजबानी की. इस कपल ने 2025 जनवरी में शादी की थी.

इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

नीरज चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, "2025 का साल खूबसूरत यादों के साथ खत्म हो रहा है. परिवार, दोस्तों और ढेर सारे आशीर्वाद के साथ एक खूबसूरत समय. हमारे जश्न का हिस्सा बनने और हम पर प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद." 27 साल के चोपड़ा के लिए यह साल मिला-जुला रहा, उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का मार्क पार किया, लेकिन फिटनेस की समस्याओं के कारण कुल मिलाकर आठवें स्थान पर रहे और अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब बचाने में नाकाम रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

ओस्ट्रावा में जीता गोल्ड

इससे पहले, उन्होंने गोल्डन स्पाइक ओस्ट्रावा में गोल्ड मेडल जीता और 2025 डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे, जिससे 2021 से टॉप-टू में रहने का सिलसिला और 2020 से पोडियम फिनिश का सिलसिला जारी रहा.

इसके अलावा, उन्होंने बेंगलुरु में NC क्लासिक नाम से एक भाला फेंक प्रतियोगिता की मेजबानी भी की और उसमें जीत हासिल की.

ये भी पढे़ं.. टेस्ट रैंकिंग में जो रूट को जिगरी ने दी टक्कर.. कभी भी छिन सकता है नंबर-1 का ताज

नीरज चोपड़ा के नए कोच

सुपरस्टार ने सीजन की शुरुआत में चेक आइकन जान ज़ेलेज़नी को अपना नया कोच बनाया, जिनके पास तीन ओलंपिक गोल्ड मेडल और भाला फेंक में 98.48 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा और ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने. इसके बाद उन्होंने 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता. इसके बीच, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक सिल्वर और एक गोल्ड मेडल भी जीता था.