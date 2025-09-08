भारत में आया नीरज चोपड़ा का टक्करी... ध्वस्त किया का बड़ा रिकॉर्ड, 'गोल्डन ब्वॉय' भी रह गए हैरान
Advertisement
trendingNow12914078
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

भारत में आया नीरज चोपड़ा का टक्करी... ध्वस्त किया का बड़ा रिकॉर्ड, 'गोल्डन ब्वॉय' भी रह गए हैरान

Shivam Lohakare: जहां जेवलिन की बात आती है तो हर किसी की जुबां पर नीरज चोपड़ा का नाम आता है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा का नया वर्जन वायरल है. वो युवा एथलीट जिसने एक झटके में नीरज चोपड़ा का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Neeraj Chopra
Neeraj Chopra

Shivam Lohakare: जहां जेवलिन की बात आती है तो हर किसी की जुबां पर नीरज चोपड़ा का नाम आता है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा का नया वर्जन वायरल है. वो युवा एथलीट जिसने एक झटके में नीरज चोपड़ा का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. इस खिलाड़ी का नाम शिवम लोहकरे है और उम्र महज 20 साल है. शिवम ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे देख खुद गोल्डन ब्वॉय भी हैरान रह गए.

तोड़ा नीरज का ये रिकॉर्ड

इस युवा खिलाड़ी ने 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 84.31 मीटर की शानदार थ्रो फेंकी. शिवम भी नीरज चोपड़ा से प्रेरित हैं. उन्होंने नीरज चोपड़ा के नाम से साल 2018 में बनाए गए सर्विसेज रिकॉर्ड को तोड़ दिया. नीरज ने साल 2018 के 83.80 मीटर भाला फेंककर रिकॉर्ड कायम किया था. लेकिन इस आयोजन की गैर-प्रमाणित स्थिति के कारण यह प्रदर्शन आधिकारिक विश्व एथलेटिक्स मान्यता के योग्य नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

नीरज चोपड़ा ने भी कर दी तारीफ

इस युवा का सीना तब चौड़ा हुआ जब नीरज चोपड़ा ने खुद शिवम की तारीफ कर दी. नीरज चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर कमेंट के जरिए शिवम को बधाई दी. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'बधाई हो शिवम, वैरी गुड ऐसी ही आगे बढ़ो.' जिसके जवाब में शिवम ने लिखा, 'थैंक्यू सो मच भैया.' शिवम इस साल शानदार फॉर्म में नजर आए हैं. उन्होंने लगातार चौथी बार 80 मीटर का आंकड़ा पार किया है.

ये भी पढे़ं.. Asia Cup से ड्रॉप होने वाले सिराज को अचानक मिली 'गुड न्यूज', जुलाई में गिल ने जीता दिल, अगस्त के बन सकते हैं 'किंग'

लोहकरे ने बनाया ये रिकॉर्ड

लोहकरे 80 मीटर पार करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बने हैं. उन्होंने ये कारनामा महज 20 साल की उम्र में किया है. नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में ओलंपिक स्वर्ण जीतने से पहले 18 साल की उम्र में पहली बार यह आंकड़ा पार किया था. चोपड़ा, जो भारत के वैश्विक मानक-वाहक बने हुए हैं. लोहकरे ही नहीं, पैरालिंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप सिंह भी नीरज चोपड़ा से प्रेरित हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Neeraj Chopra

Trending news

डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
;