भारत में आया नीरज चोपड़ा का टक्करी... ध्वस्त किया का बड़ा रिकॉर्ड, 'गोल्डन ब्वॉय' भी रह गए हैरान

Shivam Lohakare: जहां जेवलिन की बात आती है तो हर किसी की जुबां पर नीरज चोपड़ा का नाम आता है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा का नया वर्जन वायरल है. वो युवा एथलीट जिसने एक झटके में नीरज चोपड़ा का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. इस खिलाड़ी का नाम शिवम लोहकरे है और उम्र महज 20 साल है. शिवम ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे देख खुद गोल्डन ब्वॉय भी हैरान रह गए.

तोड़ा नीरज का ये रिकॉर्ड

इस युवा खिलाड़ी ने 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 84.31 मीटर की शानदार थ्रो फेंकी. शिवम भी नीरज चोपड़ा से प्रेरित हैं. उन्होंने नीरज चोपड़ा के नाम से साल 2018 में बनाए गए सर्विसेज रिकॉर्ड को तोड़ दिया. नीरज ने साल 2018 के 83.80 मीटर भाला फेंककर रिकॉर्ड कायम किया था. लेकिन इस आयोजन की गैर-प्रमाणित स्थिति के कारण यह प्रदर्शन आधिकारिक विश्व एथलेटिक्स मान्यता के योग्य नहीं है.

नीरज चोपड़ा ने भी कर दी तारीफ

इस युवा का सीना तब चौड़ा हुआ जब नीरज चोपड़ा ने खुद शिवम की तारीफ कर दी. नीरज चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर कमेंट के जरिए शिवम को बधाई दी. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'बधाई हो शिवम, वैरी गुड ऐसी ही आगे बढ़ो.' जिसके जवाब में शिवम ने लिखा, 'थैंक्यू सो मच भैया.' शिवम इस साल शानदार फॉर्म में नजर आए हैं. उन्होंने लगातार चौथी बार 80 मीटर का आंकड़ा पार किया है.

लोहकरे ने बनाया ये रिकॉर्ड

लोहकरे 80 मीटर पार करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बने हैं. उन्होंने ये कारनामा महज 20 साल की उम्र में किया है. नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में ओलंपिक स्वर्ण जीतने से पहले 18 साल की उम्र में पहली बार यह आंकड़ा पार किया था. चोपड़ा, जो भारत के वैश्विक मानक-वाहक बने हुए हैं. लोहकरे ही नहीं, पैरालिंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप सिंह भी नीरज चोपड़ा से प्रेरित हैं.