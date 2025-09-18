न नीरज न नदीम... वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस स्टार का जादू, बिना मेडल भारत के सचिन ने लूटी महफिल

फैंस को उम्मीद थी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के जैवलिन थ्रो फाइनल में डबल ओलंपिक मेडलिस्ट भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा और पाकिस्तानी एथलीट और ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन हुआ बिलकुल उल्टा. ये दोनों ही स्टार मेडल जीतने की रेस में ही नहीं दिखे. अरशद नदीम 10वें स्थान पर रहकर एलिमिनेट हुए तो नीरज चोपड़ा को 8वें स्थान पर रहकर बाहर होना पड़ा. इन सबके बीच त्रिनिदाद एंड टोबैगो के एक स्टार ने बाजी मारी और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. भले ही नीरज चोपड़ा ने प्रदर्शन से निराश किया, लेकिन उनके हमवतन सचिन यादव ने चौथे स्थान पर फिनिश कर महफिल लूट ली.

नीरज-नदीम हुए एलिमिनेट

नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम इस मुकाबले में अपना बेस्ट नहीं दे पाए. नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो 84.03 मीटर रहा, जो उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में किया. वहीं, अरशद नदीम तो 82.75 मीटर के थ्रो से आगे नहीं बढ़ पाए. अरशद नदीम को चौथे प्रयास में फाउल करने के बाद ही एलिमिनेट हो गए. वहीं, नीरज चोपड़ा ने 5वें प्रयास में फाउल किया और एलिमिनेशन का शिकार हो गए. वह आखिरी और छठे प्रयास में नहीं पहुंच सके. डिफेंडिंग चैंपियन नीरज इस फाइनल में अपना बेस्ट नहीं दे पाए.

किसने जीता गोल्ड मेडल?

त्रिनिदाद एंड टोबैगो के केशोर्न वालकॉट ने 88.16 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस स्टार ने अपने चौथे प्रयास में मुकाबले का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए 88.16 मीटर दूर भाला फेंका. उनका यह सीजन बेस्ट थ्रो भी है. जर्मनी के एंडरसन पीटर्स 87.38 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे. वहीं, ब्रॉन्ज मेडल नाम किया अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन ने. कर्टिस ने अपने पहले प्रयास में 86.67 मीटर थ्रो किया, जिससे वह मेडल जीतने में कामयाब रहे.

सचिन यादव ने लूटी महफिल

इन सबके बीच 25 साल के भारतीय स्टार सचिन यादव ने महफिल लूट ली. उन्होंने मुकाबले में नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ा, जो मेडल जीतने के दावेदार माने जा रहे थे और खुद मेडल जीतने की रेस में काबिज हो गए. नीरज चोपड़ा के एलिमिनेट होने के बाद इस युवा स्टार से उम्मीदें थीं, लेकिन एक कदम दूर रह गए. सचिन ने अपने पहले ही प्रयास में 86.27 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो किया और चौथे स्थान पर पहुंच गए. दूसरे थ्रो फाउल होने के बाद सचिन ने लगातार बेस्ट दिया, लेकिन टॉप-3 में नहीं पहुंच पाए. वह बेहद कम मार्जिन से मेडल चूके. ब्रॉन्ज मेडल विजेता थॉम्पसन और सचिन यादव के थ्रो में बेस्ट थ्रो में महज 0.40 मीटर का अंतर रहा. उन्होंने 85.71 मीटर, 84.90 मीटर, 85.96 मीटर, 80.95 मीटर के थ्रो किए. अपने छठे और आखिरी प्रयास में सचिन का थ्रो 80.95 मीटर रहा.