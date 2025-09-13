अपने कोच वाला ही कमाल दोहराने पर नीरज चोपड़ा की नजर, दुनिया में फिर गूंज उठेगा नाम
अपने कोच वाला ही कमाल दोहराने पर नीरज चोपड़ा की नजर, दुनिया में फिर गूंज उठेगा नाम

भारत के डबल ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा 13 सितंबर से शुरू हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक्शन में होंगे. इस स्टार भाला फेंक खिलाड़ी की नजरें टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने पर होंगी. डिफेंडिंग चैंपियन नीरज अगर सोना जीतने में कामयाब रहे तो वह अपने कोच चेक गणराज्य के महान खिलाड़ी यान जेलेजनी और एंडरसन पीटर्स की बराबरी कर लेंगे, जिन्होंने लगातार दो बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक गोल्ड मेडल नाम किया है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 13, 2025, 02:30 AM IST
अपने कोच वाला ही कमाल दोहराने पर नीरज चोपड़ा की नजर, दुनिया में फिर गूंज उठेगा नाम

भारत के डबल ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा 13 सितंबर से शुरू हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक्शन में होंगे. इस स्टार भाला फेंक खिलाड़ी की नजरें टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने पर होंगी. डिफेंडिंग चैंपियन नीरज अगर सोना जीतने में कामयाब रहे तो वह लगातार दो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में गोल मेडल जीतने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. वह अपने कोच चेक गणराज्य के महान खिलाड़ी यान जेलेजनी और एंडरसन पीटर्स की बराबरी कर लेंगे, जिन्होंने लगातार दो बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक गोल्ड मेडल नाम किया है. 

भारतीय दल की अगुवाई करेंगे नीरज

नीरज चोपड़ा जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे. भारतीय दल में अन्नू रानी, अनिमेष कुजूर जैसे एथलीट शामिल हैं. भारत के एथलेटिक्स दल में 14 पुरुष और पांच महिलाएं शामिल हैं, जो 15 स्पर्धाओं में मेडल के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी. उभरते हुए धावक अनिमेष कुजूर पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में भाग लेकर इस वैश्विक प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय धावक बनेंगे. लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर और एशियाई खेलों की महिला भाला फेंक चैंपियन अन्नू रानी से भी जापान में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. त्रिकूद के खिलाड़ी अब्दुल्ला अबूबकर, प्रवीण चित्रवेल और सर्वेश कुशारे, स्टीपलचेजर पारुल चौधरी, बाधा दौड़ के एथलीट तेजस शिरसे, लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह गुलवीर टोक्यो जाने वाले दल के अन्य प्रमुख नामों में शामिल हैं.

नीरज चोपड़ा मेडल की इकलौती उम्मीद

नीरज चोपड़ा इस चैंपियनशिप में भारत की ओर से एकमात्र मेडल जीतने के दावेदार हैं. नीरज चोपड़ा डिफेंडिंग चैंपियन हैं. दो साल पहले बुडापेस्ट में पुरुषों के भाला फेंक इवेंट में उन्होंने गोल्ड जीता था. नीरज पुरुषों की वर्ल्ड भाला फेंक में गोल्ड जीतने वाले पहले एशियाई एथलीट बने थे. चोपड़ा ने साल की शुरुआत में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूर भाला फेंक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था. इस सीजन में टोक्यो में जर्मनी के जूलियन वेबर और ब्राजील के लुईज दा सिल्वा के बाद वह तीसरे स्थान पर हैं. वेबर ने दोहा में 91.51 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज को हराया था. पुरुषों के भाला भाला फेंक में सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव भी भाग ले रहे हैं. यह पहली बार होगा जब भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक ही इवेंट में चार एथलीट उतारेगा.

अरशद नदीम भी होंगे सामने

टोक्यो में वेबर, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और पाकिस्तान के अरशद नदीम भी नजर आएंगे. अन्य बड़े नामों में अमेरिकी स्प्रिंट स्टार नोआ लाइल्स, डच हर्डलर फेमके बोल और जापान की हारुका कितागुची शामिल हैं. लगभग 200 टीमों के 2000 से ज्यादा एथलीट 13-21 सितंबर के बीच 49 स्पर्धाओं में मेडल के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे. भारतीय एथलीटों ने अब तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में केवल तीन मेडल जीते हैं. अंजू बॉबी जॉर्ज ने पेरिस में 2003 में लंबी कूद में ब्रॉन्ज मेडल जीता. इसके बाद नीरज चोपड़ा ने ओरेगन 2022 में भाला फेंक में सिल्वर और फिर बुडापेस्ट में गोल्ड जीता था.

भारत में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

टोक्यो 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप का भारत में स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2 और स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2 एचडी टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Neeraj Chopra World Athletics Championship

