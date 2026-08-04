Neeraj vs Arshad: अब किस टूर्नामेंट में भिड़ेंगे नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम? एशियन गेम्स से पहले होगा महामुकाबला

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत पदक जीतने के बाद भातर के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने पहले ही अपने अगले लक्ष्य पर नजरें टिका दी हैं. दो बार के ओलंपिक पदक विजेता अब 21 अगस्त को होने वाली लुसाने डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे 'एथलेटिसिमा' के नाम से भी जाना जाता है. भारतीय जेवलिन स्टार का सामना अंतरराष्ट्रीय एथलीटों के एक बेहद मजबूत समूह से होगा.
ग्लासगो खेलों की तुलना में यहां शीर्ष स्थान के लिए मुकाबला और भी कठिन होने की उम्मीद है. इस रेस में सबसे आगे श्रीलंका के रुमेश पाथिराजे हैं. वह नए कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन हैं. पाथिराजे ने कॉमनवेल्थ फाइनल में 89.75 मीटर के विशाल थ्रो के साथ नीरज को स्वर्ण पदक की दौड़ में पीछे छोड़ दिया था.
इस मुकाबले में कई अन्य हाई-प्रोफाइल प्रतिद्वंद्वी शामिल हैं. इनमें पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, त्रिनिदाद और टोबैगो के मौजूदा विश्व चैंपियन केशोर्न वालकॉट और पूर्व विश्व व ओलंपिक विजेता एंडरसन पीटर्स शामिल हैं. इनके साथ टोक्यो के रजत पदक विजेता जैकब वाडलेज, जर्मनी के जूलियन वेबर और वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्रतियोगी कर्टिस थॉम्पसन भी मैदान में होंगे. दिलचस्प बात यह है कि इनमें से पांच थ्रोअर्स ने कुछ ही दिन पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में एक-दूसरे का सामना किया था.
पुरुषों के जेवलिन थ्रो फाइनल में नीरज ने 80.97 मीटर के साथ शुरुआत की और फिर अपने दूसरे प्रयास में 85.83 मीटर का सुधार किया. यह अंततः प्रतियोगिता में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. उनके अन्य वैध थ्रो 81.29 मीटर और 80.73 मीटर रहे, जबकि उनके अंतिम दो प्रयास फाउल घोषित किए गए थे.
रजत पदक जीतने के बाद नीरज ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ''मैं बहुत खुश हूं. जब भी राष्ट्रगान बजता है, मुझे हमेशा खुशी होती है. रजत जीतना भी ठीक है क्योंकि मैंने अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और मेरी वापसी बेहतर हो रही है.''
लुसाने डायमंड लीग नीरज, अरशद नदीम और पाथिराजे जैसे एथलीटों के लिए सितंबर में शुरू होने वाले एशियाई खेल 2026 से पहले खुद को परखने का एक बेहतरीन मंच साबित होगा. यह तिकड़ी दुनिया के अन्य शीर्ष एथलीटों के साथ आने वाले महीनों में कई मौकों पर एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबले करती नजर आएगी.