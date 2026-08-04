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Neeraj vs Arshad: अब किस टूर्नामेंट में भिड़ेंगे नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम? एशियन गेम्स से पहले होगा महामुकाबला

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा अब लुसाने डायमंड लीग में उतरने के लिए तैयार हैं. इस लीग वह अरशद नदीम और रमेश पाथिराजे जैसे खिलाड़ियों से फिर भिड़ेंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 04, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:57 PM IST
Neeraj vs Arshad: अब किस टूर्नामेंट में भिड़ेंगे नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम? एशियन गेम्स से पहले होगा महामुकाबला
Image Credit: नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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