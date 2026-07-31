अरशद नदीम या नीरज चोपड़ा, कौन है भाला का असली बादशाह? 13 बार हुई है टक्कर, कब किसका पलड़ा भारी रहा?

भारत के नीरज चोपड़ा और भारत के अरशद नदीम पिछले एक दशक से जेवलिन की दुनिया में नाम भी कमा रहे हैं और एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी भी हैं. अब तक दोनों अब तक दोनों फाइनल में 13 बार आमने-सामने हुए हैं. यहां पलड़ा नीरज चोपड़ा का भारी रहा है. उन्होंने 12 मौकों पर नदीम से बेस्ट परफॉमेंस किया है. हालांकि, जिस एक मौके पर अरशद ने उनसे अच्छा प्रदर्शन किया है, वो सबसे ज्यादा चुभने वाला है. 2024 पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.7 मीटर रिकॉर्डतोड़ थ्रो कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था, जबकि नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था.