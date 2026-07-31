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अरशद नदीम या नीरज चोपड़ा, कौन है भाला का असली बादशाह? 13 बार हुई है टक्कर, कब किसका पलड़ा भारी रहा?

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में एक बार फिर भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम आमने-सामने होंगे. जेवलिन के फाइनल में होने वाले महाभिड़ंत से पहले आइए देखते हैं कि दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और हालिया प्रदर्शन कैसा रहा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 31, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:37 PM IST
अरशद नदीम या नीरज चोपड़ा, कौन है भाला का असली बादशाह? 13 बार हुई है टक्कर, कब किसका पलड़ा भारी रहा?
Image Credit: नीरज चोपड़ा बनाम अरशद नदीम (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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