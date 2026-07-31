अरशद नदीम या नीरज चोपड़ा, कौन है भाला का असली बादशाह? 13 बार हुई है टक्कर, कब किसका पलड़ा भारी रहा?

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: कुर्सी की पेटी बांध लीजिए... कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज मौसम बिगड़ने वाला है. भारत के स्टार जेवलिन एथलीट पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम से एक बार फिर भिड़ने को तैयार हैं. जब भी ये दोनों खिलाड़ी आमने-सामने होते हैं तो जेवलिन के मैदान पर एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला देखने को मिलता है.
31 जुलाई को देर रात होने वाले फाइनल से पहले आइए जानते हैं कि हाल के सालों में दोनों में से किसका रिकॉर्ड बेहतर रहा है. साथ ही जानेंगे कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है और कॉमनवेल्थ गेम्स के मंच पर कौन एक दूसरे पर भारी रहा है?
भारत के नीरज चोपड़ा और भारत के अरशद नदीम पिछले एक दशक से जेवलिन की दुनिया में नाम भी कमा रहे हैं और एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी भी हैं. अब तक दोनों अब तक दोनों फाइनल में 13 बार आमने-सामने हुए हैं. यहां पलड़ा नीरज चोपड़ा का भारी रहा है. उन्होंने 12 मौकों पर नदीम से बेस्ट परफॉमेंस किया है. हालांकि, जिस एक मौके पर अरशद ने उनसे अच्छा प्रदर्शन किया है, वो सबसे ज्यादा चुभने वाला है. 2024 पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.7 मीटर रिकॉर्डतोड़ थ्रो कर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था, जबकि नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जेवलिन के फाइनल में नीरज चोपड़ा को एक्शन में देखने के लिए आपको थोड़ी नींद की कुर्बानी देनी होगी. जी हां, ये मुकाबला 31 जुलाई को देर रात में होगा. मेंस जेवलिन थ्रो का फाइनल मैच 31 जुलाई को देर रात 12:45 बजे शुरू होगा.
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन वो नीरज चोपड़ा का फाइनल मैच मिस नहीं करना चाहते हैं. उन लोगों के लिए बता दें कि मेंस जेवलिन थ्रो का फाइनल मैच आप टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लीव पर होगी.