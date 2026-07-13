/IND vs PAK: नीरज चोपड़ा की राह में पाकिस्तान का कांटा, कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम से होगी टक्कर, नोट कर लें शेड्यूल

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem Commonwealth Games 2026: भाला फेंक (जेवलिन थ्रो) की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता कॉमनवेल्थ गेम्स में लौटने वाली है. पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने सोमवार (13 जुलाई) को पुष्टि कर दी है कि वह ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिस्सा लेंगे. इससे इस महीने के अंत में भारत के नीरज चोपड़ा के साथ उनके बहुप्रतीक्षित मुकाबले का मंच तैयार हो गया है. दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से गोल्ड मेडल के लिए आमने-सामने होंगे. फैंस को जेवलिन थ्रो में एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा.
कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से शुरू होंगे. बर्मिंघम 2022 के बाद दोनों के बीच पहली कॉमनवेल्थ भिड़ंत होगी. बर्मिंघम में नीरज चोपड़ा चोट के कारण बाहर हो गए थे, जिससे प्रशंसकों को उनके बीच का मुकाबला देखने को नहीं मिला था. नदीम ग्लासगो में पाकिस्तान के एथलेटिक्स दल का नेतृत्व करेंगे. उन्होंने स्वीकार किया कि डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में लौटने पर इस बार उन पर अतिरिक्त दबाव होगा.
ग्लासगो गेम्स टोक्यो में 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बाद पहली बार होगा जब नीरज और नदीम एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे. टोक्यो में दोनों का अभियान निराशाजनक रहा था. चोटों से जूझते हुए नीरज चोपड़ा आठवें और नदीम दसवें स्थान पर रहे थे. यह दुनिया के इन दो सबसे बड़े जैवलिन सितारों के लिए एक दुर्लभ खराब दिन था.
पिछले कुछ वर्षों में दोनों ने एथलेटिक्स की सबसे आकर्षक प्रतिद्वंद्विता साझा की है. चोपड़ा पर नदीम की सबसे प्रसिद्ध जीत पेरिस ओलंपिक 2024 में आई थी, जहां उन्होंने 92.97 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था. नदीम ने 2022 में बर्मिंघम में भी 90.18 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड जीता था.
29 वर्षीय एथलीट नदीम ने खुलासा किया कि वह ग्लासगो जाने से पहले स्विट्जरलैंड में एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे. वह इस आयोजन को कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले अपनी अंतिम तैयारी (ट्यून-अप) के रूप में इस्तेमाल करेंगे. नीरज चोपड़ा के लिए यह कॉमनवेल्थ गेम्स उस खिताब को वापस पाने का मौका है जो उन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट में जीता था. वहीं नदीम के लिए यह साबित करने का अवसर है कि उनकी बर्मिंघम की जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी. दोनों अब फिट हैं और ग्लासगो में इस प्रतिद्वंद्विता का एक और बड़ा अध्याय लिखने को तैयार हैं.
पुरुषों का जैवलिन फाइनल 31 जुलाई को होगा. यह सत्र भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा और फाइनल मुकाबला आधी रात के बाद तक चलने की उम्मीद है. इसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी.