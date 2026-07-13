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IND vs PAK: नीरज चोपड़ा की राह में पाकिस्तान का कांटा, कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम से होगी टक्कर, नोट कर लें शेड्यूल

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem Commonwealth Games 2026: नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में फिर से आमने-सामने होंगे. टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप की निराशा के बाद ग्लासगो में जेवलिन का सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 13, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:02 PM IST
IND vs PAK: नीरज चोपड़ा की राह में पाकिस्तान का कांटा, कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम से होगी टक्कर, नोट कर लें शेड्यूल
Image Credit: नीरज चोपड़ा बनाम अरशद नदीम. Picture Credit: AP/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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