नेपाली शेरपाओं ने रचा इतिहास, सर्दी में पहली बार दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी फतह

इस्लामाबाद: नेपाल के पर्वतारोहियों ने शनिवार को इतिहास रच दिया. उन्होंने सर्दियों के मौसम में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी (World Second Highest Mountain Peak) पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) स्थित के-2 (K2) पर फतह हासिल की.

पाकिस्तान के एल्पाइन क्लब (Alpine Club of Pakistan) के सचिव करार हैदेरी (Karrar Haidri) ने कहा कि 10 नेपाली शेरपा (Nepali Sherpas) शाम को 5 बजे के करीब चोटी पर पहुंचे.

हिमालय रेंज (Himalayan Range) में के-2 (K2) सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) पर्वतमाला के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 28,251 फीट (8,611 मीटर) है.

16 Jan 2021

WE DID IT, BELIVE ME WE DID IT- JOURNEY TO THE SUMMIT NEVER DONE BEFORE

The Karakorum's 'Savage Mountain' been summited in most dangerous season:WINTER

Nepalese Climbers finally reached the summit of Mt. K2 (Chhogori 8611m), this afternoon at 17:00 local time. pic.twitter.com/O530X3WgKh

— Seven Summit Treks (@sst8848) January 16, 2021