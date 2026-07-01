FIFA World Cup: पेनल्टी शूटआउट का 'शाप' और नीदरलैंड का वर्ल्ड कप सफर खत्म, हार के तुरंत बाद कोच ने दिया इस्तीफा

Ronald Koeman Resigns: रोनाल्ड कोमैन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में टीम के बाहर होने के बाद नीदरलैंड के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है. नीदरलैंड को मोरक्को के खिलाफ पेनल्टी में हार का सामना करना पड़ा और एक निराशाजनक अभियान के बाद टीम घर लौटी. कोमैन ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर लिखा, ''मैंने डच राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करने का निर्णय लिया है. हम सभी ने एक ऐसे वर्ल्ड कप का सपना देखा था जिसमें हम इतिहास रचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मुझसे ज्यादा इस बात से कोई और निराश नहीं है. मुख्य कोच के रूप में आप उस जिम्मेदारी को निभाते हैं.''
नीदरलैंड पिछले ग्यारह वर्ल्ड कप में कम से कम राउंड ऑफ 16 तक पहुंचा था, जिसमें चार साल पहले कतर में क्वार्टर फाइनल में पहुंचना भी शामिल था. यह तीसरी बार था जब नीदरलैंड लगातार वर्ल्ड कप के पेनल्टी शूटआउट में बाहर हुआ है. पेनल्टी के अभिशाप से टीम बाहर नहीं निकल पा रही है.
इस वर्ल्ड कप में कुछ लोगों द्वारा कोमैन की टीम को रक्षात्मक तरीके से उतारने के लिए आलोचना की गई थी. उन्होंने अपने अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाने का विकल्प चुना, जो वर्ल्ड कप के बाद समाप्त होने वाला था. कोमैन ने कहा, ''यह फैसला लेना आसान नहीं था क्योंकि मैंने इस कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के समूह के साथ इतने लंबे समय तक काफी करीब से और गहनता से काम किया है.''
कोमैन ने डच टीम (Oranje) के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शुरुआती विदाई दुखद है, लेकिन वे साझा किए गए अद्भुत पलों को याद रखेंगे. उन्होंने अब अपनी पत्नी, बच्चों और पोते-पोतियों के साथ अधिक समय बिताने का निर्णय लिया है. यह बार्सिलोना और अजाक्स के पूर्व मिडफील्डर का 'ओरांजे' (Oranje) के साथ दूसरा कार्यकाल था. वे 2022 वर्ल्ड कप के बाद लुई वान गाल के जाने के बाद नीदरलैंड लौटे थे, जहां टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी और अर्जेंटीना से पेनल्टी पर हार गई थी. कोमैन के मार्गदर्शन में टीम यूरो 2024 के सेमीफाइनल तक भी पहुंची थी.