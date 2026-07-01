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FIFA World Cup: पेनल्टी शूटआउट का 'शाप' और नीदरलैंड का वर्ल्ड कप सफर खत्म, हार के तुरंत बाद कोच ने दिया इस्तीफा

Ronald Koeman Resigns: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में मोरक्को के हाथों मिली करारी हार के बाद नीदरलैंड के मुख्य कोच रोनाल्ड कोमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. पेनल्टी शूटआउट में मिली इस हार के बाद कोमैन ने डच नेशनल टीम के साथ अपना सफर खत्म करने का फैसला किया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 01, 2026, 05:01 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:01 AM IST
FIFA World Cup: पेनल्टी शूटआउट का 'शाप' और नीदरलैंड का वर्ल्ड कप सफर खत्म, हार के तुरंत बाद कोच ने दिया इस्तीफा
Image Credit: नीदरलैंड के कोच रोनाल्ड कोमैन ने इस्तीफा दिया. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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