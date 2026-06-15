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Netherlands Vs Japan Live: नीदरलैंड ने जापान के खिलाफ फिर से ली बढ़त, कप्तान वर्जिल वैन डाइक के बाद समरविले ने किया गोल

Netherlands Vs Japan Live Score: फीफा वर्ल्ड कप के 10वें मैच में नीदरलैंड और जापान की टीमें आमने-सामने हैं. रविवार (14 जून) को टेक्सास के डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ का यह एक बड़ा मुकाबला है. यह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सबसे रोमांचक शुरुआती मैचों में से एक है. नीदरलैंड फिलहाल मैच में 2-1 से आगे हो गया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 15, 2026, 01:40 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:00 AM IST
Netherlands Vs Japan Live: नीदरलैंड ने जापान के खिलाफ फिर से ली बढ़त, कप्तान वर्जिल वैन डाइक के बाद समरविले ने किया गोल
Image Credit: नीदरलैंड बनाम जापान मैच लाइव स्कोर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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