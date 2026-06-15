FIFA World Cup 2026 Netherlands Vs Japan Live Score (NED vs JPN): फीफा वर्ल्ड कप के 10वें मैच में नीदरलैंड और जापान की टीमें आमने-सामने हैं. रविवार (14 जून) को टेक्सास के डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ का यह एक बड़ा मुकाबला है. यह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सबसे रोमांचक शुरुआती मैचों में से एक है. मैनीदरलैंड फिलहाल मैच में 2-1 से आगे है..
नीदरलैंड ने दूसरे हाफ में मैच का पहला गोल किया. उसके कप्तान वर्जिल वैन डाइक ने 50वें मिनट में एक शानदार हेडर से गोल किया. इसके बाद 57वें मिनट में केइतो नाकामुरा ने बराबरी का गोल दाग दिया. इसके सात मिनट बाद ही नीदरलैंड ने फिर से बढ़त हासिल कर ली. क्रिसेंशियो समरविले ने 64वें मिनट में गोल कर टीम को 2-1 से आगे कर दिया.
दोनों टीमों की शुरुआती इलेवन
नीदरलैंड: बार्ट वर्ब्रुगेन (गोलकीपर), डेन्जेल डमफ्रीज, जान पॉल वैन हेके, वर्जिल वैन डाइक, मिकी वैन डे वेन, तिजानी रिजेंडर्स, फ़्रेंकी डी जोंग, रयान ग्रेवेनबेर्च, क्रिसेंशियो समरविले, डोनियल मैलेन, कोडी गाकपो.
सब्सीट्यूट: लुत्शारेल गीर्टरुइडा, मार्टन डी रून, नाथन एके, जस्टिन क्लुइवर्ट, वाउट वेघोर्स्ट, मेम्फिस डेपे, मैट्स विफर, रॉबिन रोफ्स, गुस टिल, नोआ लैंग, ब्रायन ब्रॉबी, टेउन कूपमिनर्स, मार्क फ्लेककेन, जोरेल हाटो, क्विंटन टिम्बर.
जापान: जियोन सुजुकी (गोलकीपर), हिरोकी इतो, शोगो तानिगुची, त्सुयोशी वतानाबे, रित्सु दोआन, काइशु सानो, दाइची कामादा, केइतो नाकामुरा, ताकेफुसा कुबो, आयासे उएदा, दाइजेन माएदा.
सब्सीट्यूट: युकिनारी सुगावारा, को इताकुरा, यूटो नागातोमो, शुटो माचिनो, आओ तनाका, केइसुके गोटो, केइसुके ओसाको, जुन्या इतो, युइतो सुजुकी, कोकी ओगावा, आयुमु सेको, ताकेहिरो तोमियासु, तोमोकी हायाकावा, जुन्नोसुके सुजुकी, केंटो शियोगाई.