FIFA World Cup 2026 Netherlands vs Sweden: नीदरलैंड ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप F के मुकाबले में स्वीडन को 5-1 से हराकर एकतरफा जीत दर्ज की. रोनाल्ड कोमैन की टीम पर टूर्नामेंट की शुरुआत में संदेह जताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब बेहद दमदार तरीके से दिया. इस मुकाबले में ब्रायन ब्रोबी और कोडी गैकपो ने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरी सुर्खियां बटोरीं. स्वीडन की आक्रामक टीम के पास नीदरलैंड के हमलों का कोई जवाब नहीं था और मुकाबला एकतरफा रहा.
नीदरलैंड ने मैच की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की और पांच मिनट के भीतर ही बढ़त हासिल कर ली. कोडी गैकपो ने गेंद पर कब्जा करने के बाद बॉक्स में एक सटीक लो क्रॉस दिया, जहां ब्रायन ब्रोबी ने सूझबूझ के साथ उसे गोल में बदल दिया. इस गोल ने 'ओरेंज' टीम को शुरुआती मनोवैज्ञानिक बढ़त दिला दी.
शुरुआती बढ़त के बाद भी नीदरलैंड ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और स्वीडन पर लगातार दबाव बनाए रखा. उनकी तेज पासिंग और आक्रामक रणनीति ने स्वीडन के डिफेंस को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया. मैच के 17वें मिनट में ब्रोबी ने अपना दूसरा गोल दागकर आधे घंटे से पहले ही नीदरलैंड को मैच पर पूरी तरह से हावी कर दिया.
हाइड्रेशन ब्रेक के बाद स्वीडन के खेल में कुछ सुधार देखने को मिला और विक्टर ग्योकेरेस व अलेक्जेंडर इसाक ने कुछ मौके बनाने की कोशिश की. गुस्ताफ लेगरबिएलके ने सेट पीस पर हेडर के जरिए गोल करने का प्रयास भी किया, लेकिन रेफरी ने उसे ऑफसाइड करार दे दिया. नीदरलैंड पहले हाफ की समाप्ति तक 2-0 से आगे रहा. दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही नीदरलैंड का दबदबा और बढ़ गया. खेल शुरू होने के मात्र दो मिनट के भीतर डेन्जेल डमफ्रीज ने गोल के सामने एक बेहतरीन गेंद डाली, जिसे कोडी गैकपो ने आसानी से गोल में तब्दील कर दिया. इस गोल में क्रिसेंसियो समरविले की भी अहम भूमिका रही.
जल्द ही गैकपो ने अपना दूसरा गोल भी दाग दिया, जब उन्होंने स्वीडिश डिफेंस को छकाते हुए निचली कॉर्नर में एक शानदार फिनिश किया, यह गोल फीफा विश्व कप 2026 टूर्नामेंट का 100वां गोल भी बना. इसी के साथ गैकपो ने महान डच खिलाड़ी जोहान क्रुफ के गोलों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.
That’s two for Cody Gakpo #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Sw8Vfq45gl
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
मैच में काफी पिछड़ने के बाद स्वीडन ने आखिरकार 59वें मिनट में वापसी का एक मौका ढूंढा. अलेक्जेंडर इसाक ने मिडफील्ड से एक बेहतरीन थ्रू बॉल सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी एंथोनी एलंगा की ओर बढ़ाई. एलंगा ने संयम दिखाते हुए डच गोलकीपर बार्ट वर्ब्रुगेन को चकमा देकर अपनी टीम के लिए एकमात्र गोल किया. स्वीडन की वापसी की किसी भी संभावना को क्रिसेंसियो समरविले ने 89वें मिनट में खत्म कर दिया. समरविले ने मैच में पहले एक असिस्ट दिया था और अब उन्होंने नीदरलैंड के लिए पांचवां गोल कर अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया. समरविले की रफ्तार ने पूरे मैच के दौरान स्वीडिश डिफेंस को काफी परेशान किया.
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