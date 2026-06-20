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वर्ल्ड कप का 100वां गोल... टेक्सास के मैदान पर आया 'ऑरेंज तूफान', नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 से रौंदा

Netherlands vs Sweden: फीफा विश्व कप 2026 में नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी. ब्रायन ब्रोबी और कोडी गैकपो के दोहरे गोलों की मदद से 'ओरेंज' टीम ने ग्रुप F में अपनी आक्रामक ताकत का प्रदर्शन करते हुए शानदार जीत दर्ज की.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 21, 2026, 01:51 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:51 AM IST
वर्ल्ड कप का 100वां गोल... टेक्सास के मैदान पर आया 'ऑरेंज तूफान', नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 से रौंदा
Image Credit: नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 से हराया.. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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