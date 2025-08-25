सुनील छेत्री का टूटा सपना...नए कोच ने कर दिया टीम का ऐलान, इस दिग्गज की हुई वापसी
Advertisement
trendingNow12895994
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

सुनील छेत्री का टूटा सपना...नए कोच ने कर दिया टीम का ऐलान, इस दिग्गज की हुई वापसी

Indian Football Team Coach Khalid Jamil: भारतीय फुटबॉल टीम के इतिहास के सबसे महान स्ट्राइकर सुनील छेत्री को CAFA नेशंस कप 2025 के लिए भारतीय टीम से बाहर रखा गया है. मुख्य कोच खालिद जमील ने इस टूर्नामेंट के लिए एक युवा टीम का चयन किया है. छेत्री का नाम संभावित खिलाड़ियों की सूची में भी नहीं था, जिससे यह साफ हो गया था कि उनका सेलेक्शन नहीं होगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुनील छेत्री का टूटा सपना...नए कोच ने कर दिया टीम का ऐलान, इस दिग्गज की हुई वापसी

Indian Football Team Coach Khalid Jamil: भारतीय फुटबॉल टीम के इतिहास के सबसे महान स्ट्राइकर सुनील छेत्री को CAFA नेशंस कप 2025 के लिए भारतीय टीम से बाहर रखा गया है. मुख्य कोच खालिद जमील ने इस टूर्नामेंट के लिए एक युवा टीम का चयन किया है. छेत्री का नाम संभावित खिलाड़ियों की सूची में भी नहीं था, जिससे यह साफ हो गया था कि उनका सेलेक्शन नहीं होगा. इसके बावजूद फैंस को उम्मीद थी कि जमील का मन बदलेगा और वह छेत्री को टीम में शामिल कर लेंगे. सोशल मीडिया पर फैंस की नाराजगी के बावजूद उन्होंने भारत के महान कप्तान का टीम में सेलेक्शन नहीं किया.

सुनील छेत्री को क्यों नहीं मिला मौका?

जब छेत्री को टीम में शामिल नहीं किया गया, तो खालिद जमील ने स्पष्ट किया कि वह इस टूर्नामेंट को युवा खिलाड़ियों को आजमाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि छेत्री आने वाले महत्वपूर्ण मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. नेशनल कैंप के दूसरे दिन जमील ने कहा था, ''वह (छेत्री) इस कैंप में नहीं हैं क्योंकि हम एक ऐसे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं जो हमारे एशियाई कप क्वालीफायर की तैयारी के तौर पर काम करेगा. मैं इस फीफा विंडो के दौरान कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी आजमाना चाहता हूं. मैंने उनसे (छेत्री से) इस बारे में बात की है. टीम में उनके जैसा खिलाड़ी होना हमेशा खुशी की बात होती है और उनके लिए दरवाजा हमेशा खुला है.''

Add Zee News as a Preferred Source

अधर में आईएसएल का भविष्य

इससे यह साफ होता है कि छेत्री अभी भी टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं, लेकिन घरेलू फुटबॉल की कमी को देखते हुए उनका टीम से बाहर रहना आश्चर्यजनक है. आमतौर पर छेत्री बेंगलुरु एफसी के लिए इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में खेलकर अपनी फिटनेस बनाए रख सकते थे, लेकिन लीग अभी तक शुरू नहीं हुई है और यह भी निश्चित नहीं है कि ऐसा कब होगा. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) और लीग के मालिकों के बीच 'मास्टर राइट्स एग्रीमेंट' को लेकर गतिरोध है, जिसकी शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं. इस कारण आईएसएल का भविष्य अधर में लटका हुआ है और कई क्लबों ने अपने कर्मचारियों (खिलाड़ियों सहित) को वेतन देना बंद कर दिया है.

 

 

ये भी पढ़ें: ​नोवाक जोकोविच का 'मिशन 25 ग्रैंड स्लैम'...दर्द से कराहते हुए दिखाया दम, आधी उम्र के प्लेयर को हराया

टूर्नामेंट में भारत का शेड्यूल

टीम के लिए स्ट्राइकर के विकल्प के रूप में मनवीर सिंह, जितिन एमएस, इरफान यादवाद, विक्रम प्रताप सिंह और लल्लिंज़ुआला चांगते को चुना गया है. हालांकि, इनमें से कम से कम एक खिलाड़ी विंग्स पर भी खेल सकता है. गुरप्रीत सिंह संधू की भी टीम में वापसी हुई है. भारत का सामना 29 अगस्त को ताजिकिस्तान, 1 सितंबर को ईरान और 4 सितंबर को अफगानिस्तान से होगा.
 

 

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान ने कर दिया टीम का ऐलान, पहली बार इस खिलाड़ी की एंट्री, ऑलराउंडर को बनाया कप्तान

भारतीय टीम का पूरा स्क्वॉड

गोलकीपर: गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, हृथिक तिवारी.
डिफेंडर्स: राहुल भेके, नाओरेम रोशन सिंह, अनवर अली, संदेश झिंगन, चिंगलेनसाना सिंह, हिमिंगथनमाविया राल्टे, मुहम्मद उवैस.
मिडफील्डर: निखिल प्रभु, सुरेश सिंह वांगजाम, दानिश फारूक भट, थौनाओजम जैक्सन सिंह, बोरिस सिंह थांगजम, आशिक कुरुनियान, उदंता सिंह कुमाम, नाओरेम महेश सिंह.
फॉरवर्ड: इरफान यादवाद, मनवीर सिंह (जूनियर), जितिन एमएस, लल्लिंज़ुआला चांगते, विक्रम प्रताप सिंह.

मुख्य कोच: खालिद जमील.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Sunil Chhetriindian football teamIndian footballKhalid Jamil

Trending news

घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
;