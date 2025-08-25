सुनील छेत्री का टूटा सपना...नए कोच ने कर दिया टीम का ऐलान, इस दिग्गज की हुई वापसी

Indian Football Team Coach Khalid Jamil: भारतीय फुटबॉल टीम के इतिहास के सबसे महान स्ट्राइकर सुनील छेत्री को CAFA नेशंस कप 2025 के लिए भारतीय टीम से बाहर रखा गया है. मुख्य कोच खालिद जमील ने इस टूर्नामेंट के लिए एक युवा टीम का चयन किया है. छेत्री का नाम संभावित खिलाड़ियों की सूची में भी नहीं था, जिससे यह साफ हो गया था कि उनका सेलेक्शन नहीं होगा. इसके बावजूद फैंस को उम्मीद थी कि जमील का मन बदलेगा और वह छेत्री को टीम में शामिल कर लेंगे. सोशल मीडिया पर फैंस की नाराजगी के बावजूद उन्होंने भारत के महान कप्तान का टीम में सेलेक्शन नहीं किया.

सुनील छेत्री को क्यों नहीं मिला मौका?

जब छेत्री को टीम में शामिल नहीं किया गया, तो खालिद जमील ने स्पष्ट किया कि वह इस टूर्नामेंट को युवा खिलाड़ियों को आजमाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि छेत्री आने वाले महत्वपूर्ण मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. नेशनल कैंप के दूसरे दिन जमील ने कहा था, ''वह (छेत्री) इस कैंप में नहीं हैं क्योंकि हम एक ऐसे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं जो हमारे एशियाई कप क्वालीफायर की तैयारी के तौर पर काम करेगा. मैं इस फीफा विंडो के दौरान कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी आजमाना चाहता हूं. मैंने उनसे (छेत्री से) इस बारे में बात की है. टीम में उनके जैसा खिलाड़ी होना हमेशा खुशी की बात होती है और उनके लिए दरवाजा हमेशा खुला है.''

अधर में आईएसएल का भविष्य

इससे यह साफ होता है कि छेत्री अभी भी टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं, लेकिन घरेलू फुटबॉल की कमी को देखते हुए उनका टीम से बाहर रहना आश्चर्यजनक है. आमतौर पर छेत्री बेंगलुरु एफसी के लिए इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में खेलकर अपनी फिटनेस बनाए रख सकते थे, लेकिन लीग अभी तक शुरू नहीं हुई है और यह भी निश्चित नहीं है कि ऐसा कब होगा. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) और लीग के मालिकों के बीच 'मास्टर राइट्स एग्रीमेंट' को लेकर गतिरोध है, जिसकी शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं. इस कारण आईएसएल का भविष्य अधर में लटका हुआ है और कई क्लबों ने अपने कर्मचारियों (खिलाड़ियों सहित) को वेतन देना बंद कर दिया है.

Head Coach Khalid Jamil announces his squad for the #CAFANationsCup 2025! #IndianFootball pic.twitter.com/wv7boyUAFE — Indian Football Team (@IndianFootball) August 25, 2025

टूर्नामेंट में भारत का शेड्यूल

टीम के लिए स्ट्राइकर के विकल्प के रूप में मनवीर सिंह, जितिन एमएस, इरफान यादवाद, विक्रम प्रताप सिंह और लल्लिंज़ुआला चांगते को चुना गया है. हालांकि, इनमें से कम से कम एक खिलाड़ी विंग्स पर भी खेल सकता है. गुरप्रीत सिंह संधू की भी टीम में वापसी हुई है. भारत का सामना 29 अगस्त को ताजिकिस्तान, 1 सितंबर को ईरान और 4 सितंबर को अफगानिस्तान से होगा.



भारतीय टीम का पूरा स्क्वॉड

गोलकीपर: गुरप्रीत सिंह संधू, अमरिंदर सिंह, हृथिक तिवारी.

डिफेंडर्स: राहुल भेके, नाओरेम रोशन सिंह, अनवर अली, संदेश झिंगन, चिंगलेनसाना सिंह, हिमिंगथनमाविया राल्टे, मुहम्मद उवैस.

मिडफील्डर: निखिल प्रभु, सुरेश सिंह वांगजाम, दानिश फारूक भट, थौनाओजम जैक्सन सिंह, बोरिस सिंह थांगजम, आशिक कुरुनियान, उदंता सिंह कुमाम, नाओरेम महेश सिंह.

फॉरवर्ड: इरफान यादवाद, मनवीर सिंह (जूनियर), जितिन एमएस, लल्लिंज़ुआला चांगते, विक्रम प्रताप सिंह.

मुख्य कोच: खालिद जमील.