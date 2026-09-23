न्यूजीलैंड को झटका; भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा ये खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट का भी हो गया ऐलान

रचिन रवींद्र को पिछले सप्ताह एक प्रमोशनल शूट के दौरान इंजर्ड हुए थे. डॉक्टरों के मुताबिक रवींद्र को इस चोट से पूरी तरह उबरने में छह सप्ताह का समय लग सकता है. इस वजह से रवींद्र टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने उनकी इंजरी पर कहा, "हम रचिन के लिए बहुत दुखी हैं. वह इस गर्मी में हमारे लिए एक बड़ा रोल निभाने वाला है, इसलिए यह जरूरी है कि वह अपने रिहैब में जल्दबाजी न करे। हमें वनडे सीरीज में उसकी वापसी की उम्मीद है."