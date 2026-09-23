न्यूजीलैंड को झटका; भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा ये खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट का भी हो गया ऐलान

क्रिकेट जगत में इन दिनों कुछ बड़े इंजरी कंसर्न देखने को मिल रहे हैं. अभी तक भारतीय टीम में इंजरी की खबरें आ रही थीं. अब न्यूजीलैंड की टीम से भी एक बड़ा इंजरी कंसर्न आ गया है. भारत के खिलाफ होने वाली 5 टी20 मैचों की घरेलू टी20 सीरीज से पहले न्यूजीलैंड तो तगड़ा झटका लगा है. टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर रचिन रवींद्र इंजरी की वजह से टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं.
रचिन रवींद्र को पिछले सप्ताह एक प्रमोशनल शूट के दौरान इंजर्ड हुए थे. डॉक्टरों के मुताबिक रवींद्र को इस चोट से पूरी तरह उबरने में छह सप्ताह का समय लग सकता है. इस वजह से रवींद्र टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने उनकी इंजरी पर कहा, "हम रचिन के लिए बहुत दुखी हैं. वह इस गर्मी में हमारे लिए एक बड़ा रोल निभाने वाला है, इसलिए यह जरूरी है कि वह अपने रिहैब में जल्दबाजी न करे। हमें वनडे सीरीज में उसकी वापसी की उम्मीद है."
26 साल के रचिन रवींद्र को न्यूजीलैंड टीम की रीढ़ कहें तो गलत नहीं होगा. वो टीम के सबसे शानदार प्लेयर्स में से एक हैं और तीनों फॉर्मेट खेलते हैं. न्यूजीलैंड के लिए वे अब तक 52 टी20 मैचों की 46 पारियों में 4 अर्धशतक की मदद से 759 रन बना चुके हैं और 26 विकेट भी ले चुके हैं. रचिन की उपस्थिति टीम में संतुलन पैदा करती है। ऐसे में भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को उनकी कमी खलेगी.
रवींद्र की जगह कीवी टीम में बेवॉन जैकब्स को शामिल किया गया है. 24 साल के जैकब्स ने 11 टी20 मैचों की 9 पारियों में 1 अर्धशतक की मदद से 183 रन बनाए हैं. 2 मई 2026 को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए अपने आखिरी टी20 में जैकब्स ने मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों पर नाबाद 62 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. उनके लिए भारत के खिलाफ सीरीज में मौका मिलने की स्थिति में टीम में अपनी जगह बनाने का अहम मौका है.
मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलेन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैक फाउल्केस, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ.