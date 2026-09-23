Add Zee Business As A Preferred Source
App

न्यूजीलैंड को झटका; भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा ये खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट का भी हो गया ऐलान

न्यूजीलैंड की टीम को भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है. 22 अक्टूबर से 5 मैच की सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज से टीम के स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 23, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:14 PM IST
न्यूजीलैंड को झटका; भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा ये खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट का भी हो गया ऐलान
Image Credit: Rachin Ravindra

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सूरत का 100 साल पुराना मंदिर: जहां फूल-प्रसाद नहीं, चढ़ाई जाती है जलती हुई सिगरेट
2
3
4
5