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नेमार के बाद रोनाल्डो का सपना रह गया अधूरा, 5 ऐसे दिग्गज फुटबॉलर जो नहीं बुझा सके वर्ल्ड कप जीतने की प्यास

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 24 घंटे के अंदर दो स्टार फुटबॉलर का वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह गया. पहले नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर नेमार जूनियर का दिल तोड़ा और अगले दिन स्पेन ने पुर्तगाल को हराकर सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऐसा जख्म दिया, जो उन्हें हमेशा तकलीफ देगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 07, 2026, 05:14 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:14 AM IST
नेमार के बाद रोनाल्डो का सपना रह गया अधूरा, 5 ऐसे दिग्गज फुटबॉलर जो नहीं बुझा सके वर्ल्ड कप जीतने की प्यास
Image Credit: (PHOTO: AP) नेमार के बाद रोनाल्डो का सपना रह गया अधूरा, 5 ऐसे दिग्गज फुटबॉलर जो नहीं बुझा सके वर्ल्ड कप जीतने की प्यासSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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