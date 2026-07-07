/नेमार के बाद रोनाल्डो का सपना रह गया अधूरा, 5 ऐसे दिग्गज फुटबॉलर जो नहीं बुझा सके वर्ल्ड कप जीतने की प्यास

नेमार ने 2014, 2018 और 2022 और 2026 वर्ल्ड कप खेले. 2014 में चोट के कारण वे क्वार्टर फाइनल के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए, जिसके बाद ब्राजील को सेमीफाइनल में जर्मनी के हाथों 7-1 की ऐतिहासिक हार झेलनी पड़ी. 2018 में ब्राजील क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से हार गया, जबकि 2022 में क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में ब्राजील को बाहर कर दिया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे के खिलाफ हार के बाद ब्राजील का सफर समाप्त हुआ और नेमार ने इसके साथ ही अपने दिल पर पत्थर रख इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया.