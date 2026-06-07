FIFA World Cup: ब्राजील के सुपरस्टार फुटबॉलर नेमार लेंगे संन्यास? फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो सकता है आखिरी

ब्राजील के सुपरस्टार फुटबॉलर नेमार ने संकेत दिया है कि गुरुवार से शुरू होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा. ब्राजील रिकॉर्ड 23वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा. ब्राजील इकलौती ऐसी टीम है जिसने वर्ल्ड कप के हर एडिशन में हिस्सा लिया है. फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार तीन देशों की मेजबानी में किया जा रहा है.
अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इस मेगा इवेंट की संयुक्त मेजबानी करेंगे. 34 साल के नेमार ने यह बयान फीफा के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में दिया, जिसमें नेमार के करियर की तस्वीरों के साथ लिखा था, 'हमने उन्हें बड़ा होते देखा है.'
ब्राजील के सुपरस्टार फुटबॉलर नेमार लेंगे संन्यास?
सैंटोस के अटैकर ने कमेंट बॉक्स में जवाब में 1997-98 में शिकागो बुल्स के साथ एनबीए के लेजेंड माइकल जॉर्डन के आखिरी सीजन से जुड़ी एक लाइन का इस्तेमाल करते हुए लिखा, 'द लास्ट डांस'. नेमार, ब्राजील के लिए 128 इंटरनेशनल मुकाबलों में 79 गोल के साथ सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. अक्टूबर 2023 में एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट फटने के बाद से वे ब्राजील के लिए नहीं खेले हैं. इसके बाद से उन्हें कई चोटें लगी हैं, जिनमें से सबसे नई चोट पिंडली में खिंचाव है, जिसकी वजह से वे 13 जून को मोरक्को के खिलाफ ब्राजील के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो सकता है आखिरी
नेमार ने साउथ अफ्रीका में फीफा वर्ल्ड कप 2010 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने ईस्ट रदरफोर्ड में अमेरिका के खिलाफ 2-0 की जीत में सिर्फ 28 मिनट में शानदार गोल किया था. वे 2014 वर्ल्ड कप में अपने देश में गोल्डन बॉय रहे थे. हालांकि, कोलंबिया के खिलाफ क्वार्टर-फाइनल जीत में पीठ की चोट के कारण उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा था. नेमार ने रियो 2016 में ब्राजील को ओलंपिक गोल्ड दिलाया, और माराकाना में अपने ही फैंस के सामने पेनल्टी पर शानदार गोल करके टीम को विजेता बनाया. हालांकि, 2018 वर्ल्ड कप में नेमार चोटों से काफी परेशान रहे और इस वर्ल्ड कप में कुछ खास असर नहीं डाल सके. यही कारण रहा कि ब्राजील क्वार्टर-फाइनल में ही हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया था.