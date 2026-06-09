FIFA World Cup 2026: ब्राजील और नेमार के फैंस की धड़कनें तेज, स्टार फुटबॉलर की चोट पर आया बड़ा अपडेट

ब्राजील के फैंस की धड़कनें बढ़ रही हैं. ब्राजील के स्टार फॉरवर्ड नेमार की चोट को लेकर बड़ा अपजेट सामने आया है. नेमार की इंजरी फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले ब्राजील टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता है. हालांकि, ब्राजीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (CBF) ने कहा है कि नेमार चोट से रिकवरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है. ब्राजीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (CBF) ने नेमार के बारे में अपडेट देते हुए बताया कि स्टार फॉरवर्ड नेमार के दाहिने पैर में ग्रेड टू पिंडली की चोट से उनकी रिकवरी का पता लगाने के लिए MRI स्कैन किया गया.
34 साल के नेमार की रिकवरी उम्मीद के मुताबिक है. वह एक खास प्लान के तहत इलाज लेते रहेंगे. सीबीएफ ने यह नहीं बताया कि वह खेलने के लिए कब तक उपलब्ध होंगे. स्थानीय मीडिया के मुताबिक वह कम से कम दूसरे ग्रुप मैच तक उपलब्ध नहीं रहेंगे. नेमार, ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. नेमार ने 128 इंटरनेशनल मैचों में 79 गोल किए हैं.
इंजरी की वजह से अक्टूबर 2023 के बाद से नेमार ब्राजील नेशनल टीम के लिए नहीं खेले हैं. हाल ही में उन्हें अपने क्लब सैंटोस के लिए खेलते हुए मई इंजरी हुई थी. स्टार खिलाड़ी की पिंडली में चोट लगी थी. ब्राजील अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत शनिवार को मोरक्को के खिलाफ करेगा. इसके बाद उसका सामना हैती और स्कॉटलैंड से होगा. नेमार शुरुआती दो मैचों से बाहर रह सकते हैं.
ब्राजील रिकॉर्ड 23वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा. ब्राजील एकमात्र ऐसी टीम है जिसने फीफा वर्ल्ड कप के हर एडिशन में हिस्सा लिया है. पूरे करियर में इंजरी की वजह से परेशान रहे 34 साल के नेमार ने संकेत दिया है कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा.