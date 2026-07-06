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वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ब्राजील तो टूटकर बिखरे नेमार, कर दिया इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान

Neymar Retires: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में नॉर्वे के खिलाफ मिली हार के बाद ब्राजील ने स्टार स्ट्राइकर नेमार जूनियर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 06, 2026, 04:54 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:15 AM IST
वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ब्राजील तो टूटकर बिखरे नेमार, कर दिया इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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