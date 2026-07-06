वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ब्राजील तो टूटकर बिखरे नेमार, कर दिया इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान

Neymar Retires: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में नॉर्वे के खिलाफ मिली हार के बाद ब्राजील ने स्टार स्ट्राइकर नेमार जूनियर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया. राउंड को 16 मुकाबले में नेमार 68वें मिनट में मैदान पर उतरे थे. इस टूर्नामेंट में ज्यादातर समय वो बेंच पर ही बैठे रहे थे. पिछले 1-2 सालों से वो लगातार चोटिल चल रहे थे. नॉर्वे के खिलाफ मैच में दर्दनाक हार के बाद नेमार ने भावुक बयान के जरिए ये कन्फर्म कर दिया कि वो अब ब्राजील के लिए नहीं खेलेंगे.
नॉर्वे के खिलाफ 2-1 से हार के बाद नेमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होकर कहा कि मैंने कोशिश की... मैंने कोशिश की. इसकी शुरुआत यहीं मेट लाइफ स्टेडियम में हुई थी और अब मैंने इसे यहीं खत्म किया है. बता दें कि नॉर्वे के खिलाफ मैच में नेमार ने 90 मिनट के बाद इंजरी टाइम में पेनल्टी के जरिए एक गोल भी किया. इस वर्ल्ड कप में ये उनका पहला और आखिरी गोल साबित हुआ. 34 साल के स्टार खिलाड़ी का वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह गया.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्वार्टर फाइनल से पहले ही ब्राजील का सफर समाप्त हो गया. जैसे ही रेफरी ने मैच खत्म होने की सिटी बजाई, नेमार जमीन पर गिर पड़े और फूट-फूटकर रोने लगे. इस भावुक वीडियो ने इशारा कर दिया था कि शायद नेमार अब ब्राजील की जर्सी में मैदान पर नहीं उतरेंगे.
न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मैच में नॉर्वे ने 2-1 से बाजी मारकर ब्राजील को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड अकेले ब्राजील पर भारी पड़े और उन्होंने 2 शानदार गोल दागकर ब्राजील के होश उड़ा दिए. हालैंड ने 79वें मिनट में पहला गोल दागकर नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई. ब्राजील वापसी के बारे में सोच ही रहे थे कि हालैंड ने 90वें मिनट में दूसरा गोल दागकर उन्हें डबल झटका दिया. नेमार ने पेनल्टी के जरिए 90 मिनट के बाद इंजरी टाइम में एक गोल दागकर अपने फैंस को थोड़ा खुश होने का मौका दिया, लेकिन इससे ब्राजीलियन फैंस का जख्म भरा नहीं होगा. ब्राजील ने आखिरी बार 2002 में वर्ल्ड कप जीता था. 24 साल से ये टीम खिताब जीतने का सपना देख रही है, लेकिन अब ये सपना और 4 साल बढ़ गया है.