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FIFA World Cup 2026: क्या स्कॉटलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे नेमार? कोच के इस बयान ने बढ़ा दिया सस्पेंस

Neymar Brazil vs Scotland: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड के खिलाफ ब्राजील के निर्णायक मुकाबले से पहले कोच कार्लो एंसेलोटी ने स्टार खिलाड़ी नेमार की फिटनेस और उपलब्धता पर बड़ी अपडेट दी है. जानें क्या नेमार इस ऐतिहासिक मैच में वापसी करेंगे?

Written ByRohit Raj
Published: Jun 24, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:56 PM IST
FIFA World Cup 2026: क्या स्कॉटलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे नेमार? कोच के इस बयान ने बढ़ा दिया सस्पेंस
Image Credit: ब्राजील के सुपरस्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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