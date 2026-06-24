Neymar Brazil vs Scotland: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में लियोनल मेसी, हैरी केन, किलियन एम्बाब्पे, एर्लिंग हालैंड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे सुपरस्टार खिलाड़ियों ने गोल कर दिया है. अब सबको इंतजार ब्राजील के महान खिलाड़ी नेमार जूनियर का है. अपने देश के लिए सर्वाधिक गोल कर चुके नेमार इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. वह चोट के कारण मोरक्को और हैती के खिलाफ मुकाबले से दूर रहे थे. अब स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में उतरने के लिए वह तैयार हैं.
कोच कार्लो एंसेलोटी ने संकेत दिया है कि जब ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने अंतिम लीग चरण के मैच में स्कॉटलैंड से भिड़ेगा, तो नेमार आखिरकार मैदान पर वापसी कर सकते हैं. इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जब भी ब्राजील का मैच हुआ है, नेमार की उपलब्धता प्रशंसकों और मीडिया के लिए चर्चा का मुख्य विषय रही है.
नेमार 17 मई को अपने क्लब सैंटोस और कोरिटिबा के बीच हुए मुकाबले के दौरान पिंडली में खिंचाव आने के बाद से ही बाहर चल रहे हैं. हालांकि, लीग चरण के सभी मैचों के लिए उनकी भागीदारी संदिग्ध मानी जा रही थी, लेकिन पिछले सप्ताह उनके पूर्ण प्रशिक्षण में लौटने के बाद अब स्कॉटलैंड के खिलाफ उनके खेलने की प्रबल संभावना है.
कोच एंसेलोटी ने पुष्टि की है कि नेमार स्कॉटलैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए "उपलब्ध" हैं. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह मियामी स्टेडियम (हार्ड रॉक स्टेडियम) में शुरुआती प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे या नहीं. एंसेलोटी ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, ''नेमार उपलब्ध हैं. उन्होंने इस सप्ताह कड़ी मेहनत की है. हम उनकी वापसी से बेहद खुश हैं क्योंकि अपनी क्षमता के साथ वह टीम की काफी मदद कर सकते हैं.''
फीफा वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम ब्राजील ने अपने पहले दो मैचों में चार अंक हासिल किए हैं, लेकिन वह अभी भी नॉकआउट चरण के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालीफाई नहीं कर पाई है. यदि ब्राजील स्कॉटलैंड को हरा देता है या मैच ड्रॉ खेलता है और दूसरी ओर मोरक्को की टीम हैती को हराने में नाकाम रहती है, तो ब्राजील आसानी से राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर लेगा.
स्कॉटलैंड की टीम पहली बार किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में प्रवेश करने की कोशिश में है. टीम मैनेजर स्टीव क्लार्क ने इस पर विचार साझा करते हुए कहा, ''स्कॉटिश टीमें पहले कभी ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाई हैं. यदि हम ऐसा करने वाली पहली टीम बनते हैं, तो यह बहुत खास होगा.'' उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि वे यह मैच जीतते हैं, तो वे एक नया इतिहास रचेंगे.
वर्ल्ड कप के इतिहास में ब्राजील और स्कॉटलैंड की टीमें अब तक चार बार आमने-सामने हुई हैं. ब्राजील ने इनमें से एक भी मैच नहीं हारा है. इन मुकाबलों में ब्राजील ने तीन बार जीत दर्ज की है, जबकि 1974 के विश्व कप में दोनों के बीच एक मैच गोलरहित ड्रॉ रहा था. इसके अलावा ब्राजील ने 1982, 1990 और 1998 के विश्व कप में स्कॉटलैंड को मात दी थी.