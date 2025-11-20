निखत जरीन ने जीता गोल्ड मेडल, पेरिस गेम्स का भरा जख्म, चीन को दी मात

भारत की स्टार बॉक्सर निखत जरीन ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में अपना जलवा बिखेरा है. उन्होंने 51kg में गोल्ड जीतकर भारत की सबसे अच्छी बॉक्सर्स में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई. इस टूर्नामेंट में महिलाओं की कैटेगरी में भारत का पांचवां गोल्ड मेडल पक्का किया. उन्होंने पेरिस गेम्स में मिले जख्म को भर लिया है. दो बार की वर्ल्ड चैंपियन फाइनल में पूरी तरह से कंट्रोल में थीं, उन्होंने चीनी ताइपे की ज़ुआन यी गुओ को हराकर जजों से 5-0 का बड़ा फैसला हासिल किया.

सेमीफाइनल में भी शानदार प्रदर्शन

निखत जरीन के लिए गोल्ड तक का सफर भी फाइनल जितना ही शानदार था. सेमीफाइनल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. सेमीफाइनल में निखत ने उज्बेकिस्तान की गनीवा गुलसेवर के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपने तेज तर्रार काउंटर और लगातार दबाव के साथ 5-0 की जीत हासिल की. ​​ यह जीत निखत के लिए एक अहम पर्सनल माइलस्टोन साबित हुई.

पेरिस ओलंपिक्स में मिला था जख्म

निखत का सफर पेरिस ओलंपिक में जल्दी खत्म हो गया था. वह ऑफ 16 में ही बाहर हो गई थीं. दो बार की वर्ल्ड चैंपियन और गेम्स में इंडिया की सबसे बड़ी मेडल उम्मीदों में से एक उन्हें चीन की वू यू से अचानक हार मिली थी. जिन्होंने बाद में ओलंपिक गोल्ड जीता था. हालांकि, ग्रेटर नोएडा में निखत एक बॉक्सर के तौर पर फिर से जन्मी लग रही थीं फोकस्ड, शांत और हर राउंड में टेक्निकली बेहतर.

मीनाक्षी 48 kg में बनी चैंपियन

निखत के गोल्ड ने टूर्नामेंट में इंडिया की महिला बॉक्सर्स के शानदार प्रदर्शन को दिखाया. मीनाक्षी हुड्डा 48 kg कैटेगरी में चैंपियन बनीं, प्रीति पवार ने 54 kg डिवीजन में गोल्ड जीता. अरुंधति ने 70 kg इवेंट में जीत हासिल की और नूपुर श्योराण ने 80+ kg कैटेगरी में टॉप प्राइज जीता. कुल मिलाकर पांच गोल्ड मेडल के साथ, इंडियन महिला टीम ने इंटरनेशनल स्टेज पर अपना दबदबा दिखाया.