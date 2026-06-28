अब नहीं होगा मेसी बनाम रोनाल्डो का महामुकाबला? पुर्तगाल के ड्रॉ से गड़बड़या गणित, समझें समीकरण

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार पूरे भारत में छाया हुआ है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और हैरी केन जैसे बड़े नामों की झलक लेने के लिए फैंस की भरमार देखने को मिलती है. मेसी बनाम रोनाल्डो के चर्चे भी तेज थे, लेकिन अब दोनों के बीच हाईवोल्टेज मैच के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. पुर्तगाल की टीम इस वर्ल्ड कप में फीकी नजर आई है. टीम ने पहले मैच में ड्रॉ खेला, दूसरे में जीत दर्ज की और अब लीग स्टेज के आखिरी मैच में भी कोलम्बिया के खिलाफ भी टीम जीत दर्ज नहीं कर पाई.
कोलंबिया के खिलाफ पुर्तगाल की टीम एक भी गोल करने में कामयाब नहीं हुई. रोनाल्डो भी टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनके दांव-पेंच इस मुकाबले में नहीं चले. मुकाबला 0-0 पर खत्म हुआ. इस ड्रॉ से राउंड-32 का गणित गड़बड़ा गया है. पुर्तगाल की टीम का मुकाबला क्वार्टरफाइनल में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना से हो सकता था, लेकिन अब उम्मीद बेहद कम है.
पुर्तगाल की टीम राउंड-32 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. राउंड-32 में उसका मुकाबला क्रोएशिया से होगा. दोनों टीमें अलग-अलग रास्ते पर जा चुकी हैं. लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना शानदार फॉर्म में है और जीत की हैट्रिक लगाकर राउंड-32 में पहुंची. अर्जेंटीना के सामने कमजोर टीमें होंगी, जिसके चलते टीम का क्वार्टरफाइनल तक का सफर आसान हो गया है, लेकिन रोनाल्डो की पुर्तगाल को काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे.
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पुर्तगाल के लिए असली सिरदर्द अब शुरू होने वाला है. अब राउंड 32 के मुकाबले में पुर्तगाल का सामना मजबूत क्रोएशियाई टीम से होने जा रहा है. क्रोएशिया को हराना पुर्तगाल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है. अगर पुर्तगाल की टीम किसी तरह क्रोएशिया को हरा भी देती है, तो भी उसकी आगे की राह कांटों भरी है. अगले दौर में रोनाल्डो की टीम के सामने जर्मनी और फ्रांस जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक टीमें आ सकती हैं. इन बड़ी टीमों की मौजूदगी के कारण पुर्तगाल का फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंचना बेहद मुश्किल लग रहा है.