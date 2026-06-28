अब नहीं होगा मेसी बनाम रोनाल्डो का महामुकाबला? पुर्तगाल के ड्रॉ से गड़बड़या गणित, समझें समीकरण

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार पूरे भारत में छाया हुआ है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और हैरी केन जैसे बड़े नामों की झलक लेने के लिए फैंस की भरमार देखने को मिलती है. मेसी बनाम रोनाल्डो के चर्चे भी तेज थे, लेकिन अब दोनों के बीच हाईवोल्टेज मैच के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. पुर्तगाल की टीम इस वर्ल्ड कप में फीकी नजर आई है. टीम ने पहले मैच में ड्रॉ खेला, दूसरे में जीत दर्ज की और अब लीग स्टेज के आखिरी मैच में भी कोलम्बिया के खिलाफ भी टीम जीत दर्ज नहीं कर पाई.