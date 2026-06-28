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अब नहीं होगा मेसी बनाम रोनाल्डो का महामुकाबला? पुर्तगाल के ड्रॉ से गड़बड़या गणित, समझें समीकरण

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खुमार पूरे भारत में छाया हुआ है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और हैरी केन जैसे बड़े नामों की झलक लेने के लिए फैंस की भरमार देखने को मिलती है. मेसी बनाम रोनाल्डो के चर्चे भी तेज थे, लेकिन अब दोनों के बीच हाईवोल्टेज मैच के आसार नजर नहीं आ रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 28, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:05 AM IST
अब नहीं होगा मेसी बनाम रोनाल्डो का महामुकाबला? पुर्तगाल के ड्रॉ से गड़बड़या गणित, समझें समीकरण
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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