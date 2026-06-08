/20 सेकेंड में नार्वे चेस चैंपियन प्रज्ञानंदा ने CM विजय को दी मात, तमिलनाडु सरकार ने दिया 50 लाख का इनाम

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के साथ चेस खेलने के बाद स्थानीय मीडिया से बात करते हुए प्रग्नानंद ने कहा कि वो सीएम के शतरंज कौशल को देखकर वास्तव में आश्चर्यचकित थे. उन्होंने कहा, ''मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी. मैंने किसी से नहीं सुना था कि वो शतरंज खेलते हैं. उन्होंने मुझसे बोर्ड लाने को कहा. हमने बोर्ड पर मोहरे लगाए और अचानक खेलना शुरू कर दिया. उन्होंने अच्छा खेला. मैंने उनसे पूछा कि वो शतरंज कब खेलते हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं. मैं जीत गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा खेलेंगे.