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20 सेकेंड में नार्वे चेस चैंपियन प्रज्ञानंदा ने CM विजय को दी मात, तमिलनाडु सरकार ने दिया 50 लाख का इनाम

Praggnanandhaa Meets CM Vijay: तमिलनाडु के सीएम विजय ने नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में विजयी होकर भारत का नाम रोशन करने वाले स्टार खिलाड़ी आर. प्रग्नानंद को सम्मानित किया. थलपति ने उनके साथ शतरंज भी खेला और तमिलनाडु सरकार की ओर से प्रग्नानंद को 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 08, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:00 PM IST
20 सेकेंड में नार्वे चेस चैंपियन प्रज्ञानंदा ने CM विजय को दी मात, तमिलनाडु सरकार ने दिया 50 लाख का इनाम

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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