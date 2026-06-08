/20 सेकेंड में नार्वे चेस चैंपियन प्रज्ञानंदा ने CM विजय को दी मात, तमिलनाडु सरकार ने दिया 50 लाख का इनाम

Praggnanandhaa Meets CM Vijay: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को चेन्नई में ग्रैंडमास्टर आर. प्रग्नानंद को सम्मानित किया. उन्हें नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता जीतने के लिए यह सम्मान दिया गया. विजय ने 20 वर्षीय प्रग्नानंद से मुलाकात की और तमिलनाडु सरकार की ओर से प्रग्नानंद को 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के साथ चेस खेलने के बाद स्थानीय मीडिया से बात करते हुए प्रग्नानंद ने कहा कि वो सीएम के शतरंज कौशल को देखकर वास्तव में आश्चर्यचकित थे. उन्होंने कहा, ''मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी. मैंने किसी से नहीं सुना था कि वो शतरंज खेलते हैं. उन्होंने मुझसे बोर्ड लाने को कहा. हमने बोर्ड पर मोहरे लगाए और अचानक खेलना शुरू कर दिया. उन्होंने अच्छा खेला. मैंने उनसे पूछा कि वो शतरंज कब खेलते हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं. मैं जीत गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा खेलेंगे.
चेन्नई में मिले इस गर्मजोशी भरे स्वागत से कुछ ही दिन पहले ओस्लो में हुए असाधारण और ऐतिहासिक अभियान का समापन हुआ है. नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट, जिसे व्यापक रूप से वर्ष के सबसे प्रतिस्पर्धी और प्रतिष्ठित सुपर-टूर्नामेंटों में से एक माना जाता है. उसमें प्रग्नानंद ने एक चमत्कार कर दिखाया. उन्होंने दुनियाभर में भारत का नाम रोशन किया है.