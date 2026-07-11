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7 मिनट तक 'मरे' रहे, मां ने शुरू कर दी थी कफन-दफन की तैयारी! अब फुटबॉल इतिहास रचने के करीब पहुंचा ये कोच

Norway Football Coach Stale Solbakken: 2001 में 7 मिनट के लिए 'मृत' घोषित होने वाले स्टेल सोलबैकेन आज नॉर्वे की फुटबॉल टीम को ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले जा रहे हैं. जानिए उनकी मौत को मात देने और 2026 फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास रचने की प्रेरक कहानी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 11, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:47 PM IST
7 मिनट तक 'मरे' रहे, मां ने शुरू कर दी थी कफन-दफन की तैयारी! अब फुटबॉल इतिहास रचने के करीब पहुंचा ये कोच
Image Credit: नॉर्वे फुटबॉल टीम के कोच स्टेल सोलबैकेन. Picture Credit: AP/AI Generated image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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