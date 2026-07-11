7 मिनट तक 'मरे' रहे, मां ने शुरू कर दी थी कफन-दफन की तैयारी! अब फुटबॉल इतिहास रचने के करीब पहुंचा ये कोच

Norway Football Coach Stale Solbakken: स्टेल सोलबैकेन 2001 में सात मिनट के लिए 'मर' गए थे. आज उनकी टीम नॉर्वे से फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनने की तैयारी कर रही है. यह एक ऐसे फुटबॉल कोच की कहानी है जो मैदान पर 'शतरंज' खेलता है. यह कहानी कई बार बताई जा चुकी है, लेकिन हर बार यह उतनी ही अद्भुत लगती है. उन्होंने अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाकर इतिहास रच दिया है. इस दौरान ब्राजील जैसी 5 बार की चैंपियन टीम को हरा दिया.
साल 2001 में सोलबैकेन डेनमार्क के एफसी कोपेनहेगन में मिडफील्डर थे. 13 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से उनका दिल धड़कना बंद हो गया और वे सात मिनट के लिए 'क्लिनिकली डेड' रहे. टीम डॉक्टर फ्रैंक ओडगार्ड ने उन्हें पुनर्जीवित किया और उनकी जान बचाई.
सोलबैकेन ने बाद में 'ड्रिवक्राफ्ट' पॉडकास्ट पर इस अनुभव को याद करते हुए कहा, ''मुझे एक नीली रोशनी और फिर एक सुरंग देखना याद है.'' उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें याद है कि वे वहां थोड़ी देर और रुकना चाहते थे. सोलबैकेन 26 घंटे तक बेहोश रहे और उन्हें अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था. जब उनके परिवार को इस घटना के बारे में पता चला, तो सोलबैकेन ने 'ला गाजेटा डेलो स्पोर्ट' को बताया कि उनकी मां अस्पताल जाते समय विमान में उनके अंतिम संस्कार की योजना बना रही थीं.
सोलबैकेन के अनुसार, उनके माता-पिता तुरंत डेनमार्क पहुंचे. सोलबैकेन ने कहा, ''शुरुआत में उन्हें चिंता थी कि क्या मैं जीवित बच पाऊंगा, फिर यह कि क्या मेरा दिमाग खराब हो जाएगा.'' ये वो विचार थे जिन्होंने उनके परिवार और टीम के साथियों को परेशान किया, जिन्होंने उन्हें गिरते, मरते और फिर से जीवित होते देखा था. उनके दिमाग की सुरक्षा के लिए उन्हें 'मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा' में रखा गया था.
हालांकि, सोलबैकेन बिना किसी न्यूरोलॉजिकल नुकसान के ठीक हो गए, लेकिन उनका खेलने का करियर खत्म हो गया. बाद में पता चला कि सोलबैकेन जन्मजात दिल के दोष (heart defect) के साथ पैदा हुए थे.सोलबैकेन ने बाद में कहा, ''ऐसी घटना निश्चित रूप से कुछ चीजों को बदल देती है. इससे मुझे यह समझने में मदद मिली कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं.'' उन्होंने कहा कि वे अपने काम में सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि जीवन में और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं.
करियर खत्म होने के तुरंत बाद वे कोचिंग की ओर मुड़ गए. उन्होंने नॉर्वे की अंडर-18 टीम और फिर हैमकम के साथ काम करना शुरू किया, जिन्हें उन्होंने शीर्ष स्तर पर पांचवें स्थान पर पहुंचाया. उनके पूर्व क्लब कोपेनहेगन ने उनकी सफलता को देखा. बाद में उन्होंने टीम के साथ अपने पहले ही साल में डेनिश लीग का खिताब जीता. चैंपियंस लीग में उनकी टीम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और अजाक्स जैसी दिग्गज टीमों को हराया. उन्होंने जर्मनी में एफसी कोलन के साथ भी काम किया.
बाद में 2012 में सोलबैकेन को वोल्वरहैम्प्टन वांडरर्स ने तब काम पर रखा जब क्लब प्रीमियर लीग से रेलिगेट हो गया था. काउंटर-अटैकिंग शैली पर आधारित उनका कार्यकाल वहां असफल रहा. वे सात साल के लिए दोबारा एफसी कोपेनहेगन लौटे और अंततः 2020 में नॉर्वे के मुख्य कोच के रूप में पदभार संभाला. शुरुआत में टीम 2022 विश्व कप और यूरो 2024 के लिए क्वालीफाई करने में विफल रही. इसके बाद सोलबैकेन ने कहा था कि अगर नॉर्वे 2026 विश्व कप में नहीं पहुंचा, तो वे इस्तीफा दे देंगे. आज वे अपने सपने को जी रहे हैं.