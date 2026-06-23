Erling Haaland Predicts FIFA World Cup 2026 Winner: फीफा विश्व कप 2026 की धूम के बीच नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने उस टीम का नाम बताया है, जो इस बार चैंपियन बन सकती है. तीन देशों (कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका) की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी टीम नॉर्वे को नॉकआउट स्टेज में पहुंचाने वाले स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड की इस भविष्यवाणी से हर कोई हैरान है. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी टीम नॉर्वे का नाम नहीं लिया.
दरअसल, ग्रुप-आई (Group I) के एक रोमांचक मुकाबले में सेनेगल को 3-2 से धूल चटाने के बाद, हालैंड ने नॉकआउट का टिकट पक्का कर लिया है. अपनी इस ऐतिहासिक सफलता के बाद जब उनसे अगले मैच में दो बार की विश्व चैंपियन फ्रांस और उनके स्टार किलियन एम्बाप्पे (Kylian Mbappe) की चुनौती के बारे में पूछा गया, तो हालैंड ने बेहद दोटूक जवाब देते हुए एक बड़ी भविष्यवाणी कर डाली.
ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में फ्रांस का सामना करने के सवाल पर फॉक्स स्पोर्ट्स (Fox Sports) से बात करते हुए अर्लिंग हालैंड ने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो, मुझे इसकी बहुत ज्यादा परवाह नहीं है. हम नॉकआउट में पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे लिए अविश्वसनीय है. इसलिए मैं अभी उस मैच के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूं.' हालैंड ने खुलकर अपनी फेवरेट टीम का नाम लेते हुए कहा, 'वे (फ्रांस) शायद हमारे खिलाफ अगला मैच भी जीतेंगे और वे संभवतः यह पूरा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट भी जीतने जा रहे हैं.'
25 साल के अर्लिंग हालैंड इस समय दुनिया के सबसे घातक फॉरवर्ड्स में से एक हैं. उन्होंने इस वर्ल्ड कप में कमाल की शुरुआत की है. उन्होंने इराक व सेनेगल के खिलाफ शुरुआती दोनों मैचों में दो-दो गोल (Brace) दागकर नॉर्वे को अंतिम-32 में पहुंचा दिया है. अब ग्रुप-आई का आखिरी मैच नॉर्वे और फ्रांस के बीच खेला जाएगा, जो यह तय करेगा कि ग्रुप में टॉप पर कौन रहेगा. अगर यह मैच ड्रॉ भी होता है, तो बेहतर गोल डिफरेंस के कारण फ्रांस की टीम शीर्ष पर रहेगी.
फ्रांस और नॉर्वे के बीच होने वाला यह मुकाबला इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज का सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण है इस पीढ़ी के दो सबसे महान गोलस्कोरर्स किलियन एम्बाप्पे और अर्लिंग हालैंड का आमना-सामना. क्लब फुटबॉल में (मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड) के लिए तो ये दोनों एक-दूसरे के खिलाफ कई बार खेल चुके हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की जर्सी में यह पहली बार होगा जब ये दोनों आमने-सामने होंगे.
फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट मिलता है. इस एडिशन में गोल स्कोरिंग लिस्ट में एक बेहद दिलचस्प जंग चल रही है. 5 गोल के साथ अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी नंबर 1 पर हैं. उनके बाद नॉर्वे के अर्लिंग हालैंड का नाम है, जिन्होंने 4 गोल किए हैं. इतने ही गोल फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने भी किए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हालैंड की भविष्यवाणी सच साबित होती है और फ्रांस खिताब जीतता है, या फिर नॉकआउट में पहुंच चुकी नॉर्वे की टीम कोई बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रहती है.