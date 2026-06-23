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Erling Haaland की बड़ी भविष्यवाणी: न अर्जेंटीना, न ब्राजील; फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतेगी यह खतरनाक टीम

Erling Haaland Predicts FIFA World Cup 2026 Winner: फीफा विश्व कप 2026 में कुल 48 टीमें खेल रही हैं. एक खिताब के लिए लड़ रही इन टीमों को कुल 12 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चैंपियन कौन सी टीम बनेगी? इस सवाल पर नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड ने बड़ी भविष्यवाणी की है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jun 23, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:04 PM IST
Erling Haaland की बड़ी भविष्यवाणी: न अर्जेंटीना, न ब्राजील; फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतेगी यह खतरनाक टीम
Image Credit: नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड की तस्वीर (फोटो क्रेडिट Fox Sports/X)

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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