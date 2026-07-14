आसमान में शाही स्वागत... जमीन पर 1 लाख लोगों का हुजूम, हॉलैंड की टीम को मिला चैंपियन जैसा ट्रीटमेंट

जैसे ही नॉर्वे की टीम ओस्लो हवाई अड्डे पर उतरी, उन्हें पारंपरिक 'वॉटर कैनन सैल्यूट' देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद शहर में एक भव्य विक्ट्री परेड निकाली गई. ओस्लो की सबसे प्रसिद्ध सड़क 'कार्ल जोहान्स गेट' और रॉयल पैलेस के बाहर फैंस क हुजूम देखने को मिला. सभी टीम के समर्थन में लगातार नारे और झंडे लहरा रहे थे. खिलाड़ियों के सम्मान में रॉयल पैलेस में एक विशेष रिसेप्शन रखा गया था, जहां पूरी टीम ने नॉर्वे के किंग हेराल्ड से मुलाकात की. इसके बाद सभी खिलाड़ी फैंस का अभिवादन करने के लिए पैलेस की सीढ़ियों पर आए.