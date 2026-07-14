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आसमान में शाही स्वागत... जमीन पर 1 लाख लोगों का हुजूम, हॉलैंड की टीम को मिला चैंपियन जैसा ट्रीटमेंट

'हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं' ये कहावत सभी ने सुनी होगी और ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 की नॉर्वे की टीम पर फिट बैठती है. नॉर्वे भले ही मेगा टूर्नामेंट से सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन टीम को घर वापसी पर चैंपियन वाला स्वागत मिला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 14, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:23 PM IST
आसमान में शाही स्वागत... जमीन पर 1 लाख लोगों का हुजूम, हॉलैंड की टीम को मिला चैंपियन जैसा ट्रीटमेंट
Image Credit: Instagram

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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