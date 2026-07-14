आसमान में शाही स्वागत... जमीन पर 1 लाख लोगों का हुजूम, हॉलैंड की टीम को मिला चैंपियन जैसा ट्रीटमेंट

'हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं' ये कहावत सभी ने सुनी होगी और ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 की नॉर्वे की टीम पर फिट बैठती है. नॉर्वे भले ही मेगा टूर्नामेंट से सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन टीम को घर वापसी पर चैंपियन वाला स्वागत मिला है. क्वार्टरफाइनल मुकाबले में टीम को इंग्लैंड से करारी हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन जब टीम होमटाउन पहुंची तो आसमान से लेकर जमीन तक टीम को शाही स्वागत मिला.
नॉर्वे की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया. नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अपनी चहेती टीम की एक झलक पाने के लिए 1,00,000 से ज्यादा फुटबॉल फैंस सड़कों पर उतर आए. पूरे देश में इस समय जश्न का माहौल है और हर कोई खिलाड़ियों के इस ऐतिहासिक सफर की तारीफ कर रहा है. टीम आगे जा सकती थी, लेकिन रोमांचक मुकाबले के एक्स्ट्रा टाइम में सेमीफाइल का सपना टूट गया.
इंग्लैंड के खिलाफ मैच में नॉर्वे ने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी. तय समय तक स्कोर बराबर रहने के बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया, जहां नॉर्वे को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना भले ही टूट गया, लेकिन उन्होंने अपने शानदार खेल से दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों का दिल जीत लिया.
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जैसे ही नॉर्वे की टीम ओस्लो हवाई अड्डे पर उतरी, उन्हें पारंपरिक 'वॉटर कैनन सैल्यूट' देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद शहर में एक भव्य विक्ट्री परेड निकाली गई. ओस्लो की सबसे प्रसिद्ध सड़क 'कार्ल जोहान्स गेट' और रॉयल पैलेस के बाहर फैंस क हुजूम देखने को मिला. सभी टीम के समर्थन में लगातार नारे और झंडे लहरा रहे थे. खिलाड़ियों के सम्मान में रॉयल पैलेस में एक विशेष रिसेप्शन रखा गया था, जहां पूरी टीम ने नॉर्वे के किंग हेराल्ड से मुलाकात की. इसके बाद सभी खिलाड़ी फैंस का अभिवादन करने के लिए पैलेस की सीढ़ियों पर आए.