300 KG लाल मछली, 116 KG चीज और 6000 संतरे, FIFA वर्ल्ड कप 2026 में इतना खाना लेकर आई ये टीम

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले ही एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं. नॉर्वे की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ी मात्रा में खाना लेकर अमेरिका पहुंची है. नॉर्वे की टीम के साथ 3 लोकल शेफ को भी रखा गया है. नॉर्वे की टीम ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि उसके खिलाड़ियों को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अपने खाने-पीने की आदतों में कोई बदलाव नहीं करना पड़े.
बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज से होगा और फुटबॉल वर्ल्ड कप का यह महाकुंभ 19 जुलाई तक चलेगा. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा लेंगी और 39 दिनों में कुल 104 मैच खेले जाएंगे. फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस एडिशन की मेजबानी संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको करेंगे. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉर्वे की टीम का पहला मैच इराक के खिलाफ 17 जून 2026 (भारतीय समयानुसार) को सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेड कोच स्टेल सोलबैकेन और कोचिंग स्टाफ ने टूर्नामेंट के दौरान नॉर्वे के खिलाड़ियों के खान-पान में कोई बदलाव न आने देने के लिए अमेरिका से बड़ी मात्रा में खाना मंगाने की गुजारिश की थी. नॉर्वे से ग्रीन्सबोरो और नॉर्थ कैरोलिना तक लगभग 300 किलो मछली, 116 किलो चीज और 6,000 संतरे भेजे गए हैं, जहां एर्लिंग हालैंड के साथी खिलाड़ी ठहरे हुए हैं. नॉर्वे की टीम में मैनचेस्टर सिटी के एर्लिंग हालैंड और प्रीमियर लीग चैंपियन आर्सनल के कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड शामिल हैं.
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के दौरान खिलाड़ियों को घर जैसा खाना मिल सके, इसके लिए स्कैंडिनेविया के तीन मशहूर शेफ एरॉन एस्पलैंड, एरिक टफ्ट और क्रिस्टियन कार्लसन भी टीम के साथ गए हैं. वर्ल्ड कप की आखिरी तैयारियों के दौरान नॉर्वे की टीम के लिए पारंपरिक खाने की एक बड़ी खेप बहुत अहम साबित हो सकती है. खबरों के मुताबिक नॉर्वे की नेशनल टीम अमेरिका पहुंच चुकी है और अपने टूर्नामेंट बेस पर 300 किलो मछली, 116 किलो नॉर्वेजियन चीज और 6,000 संतरे साथ लाई है.
संतरे को मिलाकर खाने का कुल वजन 1,000 किलो से ज्यादा है. इससे नॉर्वेजियन खिलाड़ियों को अपनापन महसूस होगा, क्योंकि वे 1998 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं. नॉर्वेजियन टीम के लिए उन तौर-तरीकों को बनाए रखना बहुत जरूरी है जिनसे उन्हें क्वालिफाइंग कैंपेन में इतनी कामयाबी मिली थी. टूर्नामेंट तक नॉर्वे का सफर काफी हैरान करने वाला रहा. उन्होंने सभी आठ क्वालिफायर मैच जीते, 37 गोल किए और हालैंड ने 16 गोल के साथ अपना गोल-स्कोरिंग का सफर पूरा किया. घर से हजारों मील दूर खेले जा रहे किसी बड़े टूर्नामेंट के दौरान अपनी दिनचर्या और तौर-तरीकों को एक जैसा बनाए रखना नॉर्वेजियन टीम के लिए बहुत जरूरी है.