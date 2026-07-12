/Norway vs England: हालैंड को कैसे रोकेगा इंग्लैंड? मेसी-एमबाप्पे को पीछे छोड़ना चाहेंगे हैरी केन, नॉर्वे से जंग

Norway vs England Quarter Final Live Updates: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड का सामना नॉर्वे से होगा. मियामी में होने वाले इस हाईवोल्टेज मुकाबले पर दुनियाभर के फैंस की नजर रहेगी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हैरी केन और एर्लिंग हालैंड के बीच जंग देखने के लिए फुटबॉल फैंस बेहद उत्साहित हैं. इन दो खिलाड़ियों का खेल ही ये तय करेगा कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम जगह बनाएगी.
राउंड ऑफ 16 की बात करें तो नॉर्वे ने 5 बार की विश्व विजेता ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में सीट कन्फर्म की, जबकि इंग्लैंड ने सह-मेजबान मेक्सिको को पीटकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटवाया है. ये भी देखना दिलचस्प होगा कि हालैंड और केन में से ज्यादा गोल कौन दागता है. दोनों गोल्डन बूट की रेस में बने हुए हैं. नॉर्वे के हालैंड ने अभी तक 7 गोल दागे हैं, वहीं इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने 6 गोल किए हैं.
गोल्डन बूट की रेस में कौन आगे?
किलियन एमबाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल
एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 7 गोल
हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोल
उस्मान डेंबेले (फ्रांस) - 5 गोल
फ़्रांस और स्पेन सेमीफाइनल में
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला क्वाटर फाइनल मैच फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला गया था. एमबाप्पे और डेंबेले के गोल की बदौलत फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री मारी. दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया. फ्रांस और स्पेन के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा. ये मैच 15 जुलाई को भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा. तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सामना नॉर्वे से होगा और चौथे में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के सामने स्विट्जरलैंड की टीम होगी. दोनों मैचों की विजेता टीम, दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेगी.