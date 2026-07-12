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Norway vs England: हालैंड को कैसे रोकेगा इंग्लैंड? मेसी-एमबाप्पे को पीछे छोड़ना चाहेंगे हैरी केन, नॉर्वे से जंग

Norway vs England Quarter Final Live Updates: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड का सामना नॉर्वे से होगा. मियामी में होने वाले इस हाईवोल्टेज मुकाबले पर दुनियाभर के फैंस की नजर रहेगी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हैरी केन और एर्लिंग हालैंड के बीच जंग देखने के लिए फुटबॉल फैंस बेहद उत्साहित हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 12, 2026, 01:08 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:08 AM IST
Norway vs England: हालैंड को कैसे रोकेगा इंग्लैंड? मेसी-एमबाप्पे को पीछे छोड़ना चाहेंगे हैरी केन, नॉर्वे से जंग
Image Credit: (AP Photo) तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे की जंगSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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