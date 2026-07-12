/Norway vs England: हालैंड को कैसे रोकेगा इंग्लैंड? मेसी-एमबाप्पे को पीछे छोड़ना चाहेंगे हैरी केन, नॉर्वे से जंग

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला क्वाटर फाइनल मैच फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला गया था. एमबाप्पे और डेंबेले के गोल की बदौलत फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री मारी. दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया. फ्रांस और स्पेन के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा. ये मैच 15 जुलाई को भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा. तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का सामना नॉर्वे से होगा और चौथे में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के सामने स्विट्जरलैंड की टीम होगी. दोनों मैचों की विजेता टीम, दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेगी.