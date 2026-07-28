Add Zee Business As A Preferred Source
App

Infantino Under Fire: फीफा वर्ल्ड कप में प्राइवेट निवेशकों को हिस्सेदारी बेचने की तैयारी, FIFA के खिलाफ उतरा UEFA

FIFA vs UEFA: यूईएफए (UEFA) ने फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो की विश्व कप में हिस्सेदारी बेचने की 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना पर कड़ा एतराज जताया है. जानें फुटबॉल की आत्मा और मालिकाना हक पर छिड़े इस नए विवाद की पूरी कहानी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 28, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:19 PM IST
Infantino Under Fire: फीफा वर्ल्ड कप में प्राइवेट निवेशकों को हिस्सेदारी बेचने की तैयारी, FIFA के खिलाफ उतरा UEFA
Image Credit: डोनाल्ड ट्रंप, जियानी इन्फेंटिनो और अलेक्जेंडर सेफेरिन. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इंडिगो को मिला नया कप्तान! सरकार ने दी मंजूरी, 3 अगस्त तक कमान संभाल सकते हैं वॉल्श
IndiGo2 hrs ago
2
Sitapur latest News2 hrs ago
3
haryana crime news2 hrs ago
4
budhwar ke upay2 hrs ago
5
UPI privacy new rules2 hrs ago