Infantino Under Fire: फीफा वर्ल्ड कप में प्राइवेट निवेशकों को हिस्सेदारी बेचने की तैयारी, FIFA के खिलाफ उतरा UEFA

FIFA vs UEFA: फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो पुरुषों के फीफा विश्व कप में निवेशकों को हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं. इस खुलासे ने फुटबॉल जगत में तूफान ला दिया है. फीफा अध्यक्ष के खिलाफ अलग-अलग संगठनों ने बयान देना शुरू कर दिया है. यूरोपीय फुटबॉल की शासी निकाय यूईएफए (UEFA) ने उन रिपोर्टों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. यूईएफए ने इस प्रस्ताव को एक ऐसी कार्रवाई बताया है जो 'सीमा पार करती है' और जोर देकर कहा कि यह टूर्नामेंट 'फीफा की संपत्ति नहीं है जिसे बेचा जा सके.'
फाइनेंशियल टाइम्स और द टाइम्स की रिपोर्टों के अनुसार, फीफा एक ऐसे ढांचे की तलाश कर रहा है जिसके तहत वह विश्व कप पर अपना बहुमत नियंत्रण बनाए रखेगा, जबकि अपने 211 सदस्य संघों और निजी निवेशकों को अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बेचेगा. इस कदम को फुटबॉल विकास निधि को 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बढ़ाने की एक व्यापक योजना के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. इसमें प्रत्येक सदस्य संघ को लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिल सकते हैं.
फीफा ने आधिकारिक तौर पर 'फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज' (FFE) नामक एक नई इकाई की योजना का अनावरण किया है, जो निजी निवेशकों से 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की मांग करेगी. हालांकि, यूईएफए ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फुटबॉल की आत्मा और शासन व्यापार की वस्तुएं नहीं हैं, खासकर तब जब इसमें वित्तीय लाभ पाने वालों के बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हममें से कोई भी फुटबॉल का मालिक नहीं है.
रिपोर्टों का दावा है कि फीफा एक नए वाणिज्यिक ढांचे के माध्यम से बाहरी निवेश के लिए दरवाजे खोलते हुए विश्व कप पर अपना नियंत्रण जारी रखेगा. द टाइम्स के अनुसार, यह प्रस्ताव इन्फेंटिनो के लिए 2031 में उनकी अध्यक्षता समाप्त होने के बाद विश्व कप का "कमिश्नर" बनने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है, जो एक अत्यधिक आकर्षक भूमिका साबित हो सकती है.
प्रस्तावित निवेश का नेतृत्व जोशुआ कुशनर द्वारा उनके 'थ्राइव इटरनल' (Thrive Eternal) फंड के माध्यम से किए जाने की उम्मीद है. जोशुआ कुशनर, जारेड कुशनर के भाई हैं, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं. इस फंड ने हाल ही में मेजर लीग बेसबॉल की सैन फ्रांसिस्को जायंट्स में भी अल्पसंख्यक हिस्सेदारी हासिल की है और वॉल्ट डिज्नी के पूर्व सीईओ बॉब इगर इसके सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं.
यह नवीनतम विवाद 2026 फीफा विश्व कप के समापन के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है. इन्फेंटिनो ने इंस्टाग्राम पर 15 पन्नों के बयान में आलोचकों पर "नफरत और झूठी अफवाहें" फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा कि क्षमा करें कि आप नफरत और आलोचना में इतने खो गए थे कि आपने यह सब मिस कर दिया. उन्होंने कहा कि जब प्रशंसक जश्न मना रहे थे, तब आलोचक नफरत के बीज बोने में व्यस्त थे.
फीफा और इन्फेंटिनो को पूरे विश्व कप के दौरान कई मुद्दों पर आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें ईरानी टीम के अधिकारियों और एक सोमाली रेफरी को अमेरिका में प्रवेश न मिलना शामिल था. इसके अलावा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फोलारिन बालोगुन को रेड कार्ड के बाद निलंबन से बचाने के लिए कथित राजनीतिक प्रभाव, रिकॉर्ड तोड़ टिकट की कीमतें और मैचों के दौरान पेश किए गए कमर्शियल ब्रेक ने भी काफी विवाद पैदा किया.