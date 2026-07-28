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US OPEN 2026: टेनिस के दो सबसे बड़े दिग्गजों का होगा महामिलन, यूएस ओपन में खिताब जीत पाएंगे जोकोविच-सबालेंका?

Novak Djokovic Aryna Sabalenka: नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका 2026 यूएस ओपन मिक्स्ड डबल्स चैंपियनशिप में एक साथ नजर आएंगे. जानें इस टूर्नामेंट के नए फॉर्मेट, 1 मिलियन डॉलर की इनामी राशि और अन्य बड़े खिलाड़ियों के बारे में.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 28, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:42 PM IST
US OPEN 2026: टेनिस के दो सबसे बड़े दिग्गजों का होगा महामिलन, यूएस ओपन में खिताब जीत पाएंगे जोकोविच-सबालेंका?
Image Credit: नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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