/US OPEN 2026: टेनिस के दो सबसे बड़े दिग्गजों का होगा महामिलन, यूएस ओपन में खिताब जीत पाएंगे जोकोविच-सबालेंका?

Novak Djokovic Aryna Sabalenka: नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका 2026 यूएस ओपन मिक्स्ड डबल्स चैंपियनशिप में सबसे प्रतीक्षित जोड़ियों में से एक के रूप में सुर्खियां बटोरेंगे. टूर्नामेंट आयोजकों ने इस संशोधित इवेंट के लिए सितारों से सजी एक प्रवेश सूची का अनावरण किया है. 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और वर्तमान महिला विश्व नंबर 1 की यह जोड़ी फ्लेशिंग मीडोज में खिताब जीतने के लिए तुरंत पसंदीदा बन गई है.
यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन (USTA) ने पिछले साल शुरू किए गए संशोधित मिक्स्ड डबल्स फॉर्मेट को बरकरार रखते हुए खेल के कई बड़े सिंगल्स सितारों को आकर्षित किया है. यह प्रतियोगिता 25 और 26 अगस्त को सिंगल्स मेन ड्रॉ शुरू होने से पहले आयोजित की जाएगी. जीतने वाली जोड़ी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 10 करोड़ रुपये) की भारी-भरकम इनामी राशि दी जाएगी.
जोकोविच और सबालेंका के अलावा इस क्षेत्र में कई अन्य ब्लॉकबस्टर जोड़ियां भी शामिल हैं. अन्य प्रमुख जोड़ियों में इगा स्विएटेक और कैस्पर रूड, एलेना रयबाकिना और टेलर फ्रिट्ज, नाओमी ओसाका और केई निशिकोरी, जेसिका पेगुला और जैक ड्रैपर, और एलेक्स ईला और फेलिक्स ऑगर-अलियासिम शामिल हैं. यह ग्रैंड स्लैम इतिहास में अब तक के सबसे मजबूत मिक्स्ड डबल्स लाइन-अप में से एक है.
जहां उनकी टेनिस काबिलियत उन्हें खिताब का दावेदार बनाती है, वहीं जोकोविच और सबालेंका कोर्ट के बाहर भी गहरी दोस्ती साझा करते हैं. पिछले कुछ सीजन में इस जोड़ी को अक्सर एक साथ प्रशिक्षण लेते, सलाह साझा करते और अपनी हल्की-फुल्की बातचीत से प्रशंसकों का मनोरंजन करते देखा गया है. सबालेंका ने अक्सर जोकोविच के प्रति अपने सम्मान के बारे में बात की है, उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में वर्णित किया है जिसे वह अपना आदर्श मानती हैं.
उनका रिश्ता टेनिस से आगे बढ़ चुका है. पिछले साल यह जोड़ी तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ "ड्रीम डबल डेट" का आनंद लिया था और टूर्नामेंट के दौरान मजेदार डांस रूटीन से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था. यह केमिस्ट्री कोर्ट पर उनके लिए बड़ा फायदा हो सकती है. जोकोविच की रणनीतिक प्रतिभा और सबालेंका का आक्रामक गेम मिलकर उन्हें सबसे संतुलित जोड़ियों में से एक बनाता है.
यूएस ओपन का यह मिक्स्ड डबल्स इवेंट अपने नए स्वरूप के बाद तेजी से आकर्षण का केंद्र बन गया है. 17 अगस्त को लिस्ट फाइनल होने के बाद छह टीमें सीधे अपनी संयुक्त सिंगल्स रैंकिंग के माध्यम से क्वालीफाई करेंगी. शेष स्थान वाइल्डकार्ड और क्वालीफायर के माध्यम से भरे जाएंगे. इस बार डिफेंडिंग चैंपियन सारा एरानी और एंड्रिया वावस्सोरी के भी वापसी की उम्मीद है.