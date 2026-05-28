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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीफेडरर के साम्राज्य में जोकोविच की एंट्री! फ्रेंच ओपन में लगातार 21वीं बार तीसरे दौर में पहुंचे, लाल मिट्टी पर रचा इतिहास

फेडरर के साम्राज्य में जोकोविच की एंट्री! फ्रेंच ओपन में लगातार 21वीं बार तीसरे दौर में पहुंचे, लाल मिट्टी पर रचा इतिहास

Novak Djokovic vs Valentin Royer: नोवाक जोकोविच ने रोलां-गैरो 2026 में वेलेंटाइन रोयर को हराकर रोजर फेडरर के ऐतिहासिक ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड की बराबरी की. दूसरी ओर, 26वीं वरीयता प्राप्त जैकब मेन्सिक ने अर्जेंटीना के मारियानो नावोन को एक मैराथन मुकाबले में हराया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 28, 2026, 08:57 AM IST
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नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2026 के तीसरे दौर में पहुंच गए.
नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2026 के तीसरे दौर में पहुंच गए.

Novak Djokovic vs Valentin Royer:  दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में एक सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2026 के तीसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है. तीसरी वरीयता प्राप्त जोकोविच ने रोलां-गैरो में अपना रिकॉर्ड-विस्तार करने वाला 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखी है. बुधवार (27 मई) को कोर्ट फिलिप-चैट्रियर पर वह फ्रांस के वेलेंटाइन रोयर के खिलाफ 6-3, 6-2, 6-7(7-9), 6-3 से कठिन जीत के साथ आगे बढ़ गए.

इस जीत के साथ जोकोविच ने उल्लेखनीय रूप से लगातार 21वीं बार रोलां-गैरो के तीसरे दौर में पहुंचने का गौरव हासिल किया है. इसके साथ ही उन्होंने किसी एक ग्रैंड स्लैम में सबसे अधिक बार लगातार तीसरे दौर में पहुंचने के रोजर फेडरर के 'ओपन एरा' रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. यह मील का पत्थर उनके लंबे करियर, निरंतरता और खेल के उच्चतम स्तर पर उनके दबदबे को दिखाता है.

 

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रोयर ने जोकोविच को कड़ी टक्कर दी

पेरिस की खिली हुई धूप में जोकोविच सीधे सेटों में नियमित जीत की ओर बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन दुनिया के 74वें नंबर के खिलाड़ी रोयर ने मुकाबले को लंबा खींचने के लिए शानदार संघर्ष दिखाया. फ्रांसीसी खिलाड़ी ने तीसरे सेट में अपने खेल का स्तर ऊंचा किया, एक मैच पॉइंट बचाया और अंततः एक तनावपूर्ण शूटआउट को 9-7 से जीतकर मैच को चौथे सेट में धकेल दिया. इससे फिलिप-चैट्रियर की भीड़ जोश से भर गई.

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जोकोविच की धैर्य की परीक्षा बन गया मैच

सर्बियाई दिग्गज के लिए जो शाम पूरी तरह नियंत्रण में दिख रही थी, वह अचानक धैर्य और संयम की परीक्षा में बदल गई. रोयर की जुझारू क्षमता ने उन्हें निर्णायक मौकों पर मैच में बनाए रखा और वे दबाव में भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे. इससे जोकोविच को चौथे सेट में जाने से पहले खुद को मानसिक रूप से फिर से तैयार करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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कोर्ट 6 पर हुआ एक ऐतिहासिक मुकाबला

बुधवार को ही कोर्ट 6 पर 26वीं वरीयता प्राप्त जैकब मेन्सिक और अर्जेंटीना के मारियानो नावोन के बीच एक और नाटकीय मैराथन मुकाबला हुआ. शूटआउट के दौरान गंभीर ऐंठन से जूझ रहे 20 वर्षीय मेन्सिक ने किसी तरह अपना धैर्य बनाए रखा और सातवें मैच पॉइंट को भुनाते हुए 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6(13-11) से जीत हासिल की. झुलसाने वाली गर्मी में 4 घंटे और 41 मिनट तक चले इस मुकाबले को जीतने के बाद मेन्सिक क्ले कोर्ट पर ही गिर पड़े.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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