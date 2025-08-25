नोवाक जोकोविच का 'मिशन 25 ग्रैंड स्लैम'...दर्द से कराहते हुए दिखाया दम, आधी उम्र के प्लेयर को हराया

Novak Djokovic vs Learner Tien US Open 2025: दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में एक सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में जीत से शुरुआत की है. जोकोविच ने मेंस सिंगल्स के पहले राउंड में अमेरिका के लर्नर टीम को हरा दिया. अपने 25 ग्रैंड स्लैम खिताब को जीतने उतरे इस दिग्गज प्लेयर ने दर्द से कराहते हुए मैच को अपने नाम कर लिया. आर्थर ऐश स्टेडियम की रोशनी में सर्बियाई दिग्गज ने शारीरिक परेशानी के बावजूद 6-1, 7-6(3), 6-2 से जीत दर्ज की.

जोकोविच ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

पिछले महीने विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अपना पहला सिंगल मैच खेल रहे 38 वर्षीय जोकोविच ने इस टूर्नामेंट में अपनी 80वीं जीत हासिल की. इस जीत ने उन्हें रिकॉर्ड बुक में एक और जगह दिलाई. जोकोविच ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम में लगातार 75 शुरुआती-राउंड मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इनमें से 55 जीत सीधे सेटों में मिली हैं. बता दें कि लर्नर टीन की उम्र 19 साल है और जोकोविच उनसे 19 साल ही बड़े हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Feels like @DjokerNole should grab a guitar for a rock show after he says this pic.twitter.com/hecjkHnLxe — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

ये भी पढ़ें: टी20 क्रिकेट में बन गया महारिकॉर्ड, इस गेंदबाज ने 500 विकेट लेकर मचा दिया तूफान

जीत के बाद जोकोविच ने क्या कहा?

जोकोविच ने खुद स्वीकार किया, ''ईमानदारी से कहूं तो यह काफी अजीब मैच था. पहला सेट सिर्फ 20 मिनट से ज्यादा चला, जबकि दूसरा 1 घंटा 20 मिनट तक चला. यह पूरी तरह से विपरीत सेट था. दूसरा सेट जीतने के लिए मुझे धैर्य बनाए रखना और टाईब्रेक जीतना था. उसके बाद मैं बेहतर महसूस करने लगा और मैच को अच्छे तरीके से समाप्त किया.'' अगले दौर में जोकोविच का सामना अमेरिकी खिलाड़ी जैकरी स्वाज्दा से होगा.

ये भी पढ़ें: नामुमकिन जैसा है टी20 क्रिकेट के इस अजूबे रिकॉर्ड का टूटना! भारत का 'स्विंग किंग' है नंबर-1

जोकोविच ने लिया था मेडिकल टाइमआउट

जोकोविच ने स्वीकार किया कि उन्हें शारीरिक रूप से कुछ परेशानी हुई, यहां तक कि उन्होंने अपने दाहिने पैर के छाले के लिए एक मेडिकल टाइमआउट भी लिया. हालांकि, इस दिग्गज ने कहा कि 20वें यूएस ओपन अभियान की शुरुआत के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है. उन्होंने कहा, ''यह मेरा 20वां यूएस ओपन है. मेरा प्रतिद्वंद्वी आज 19 साल का है. वह सचमुच मेरी आधी उम्र का है, जो अविश्वसनीय है. कभी-कभी मैं चाहता हूं कि मैं युवा होता, लेकिन मैं न्यूयॉर्क और दुनिया भर में अपने शानदार करियर के लिए आभारी . उम्मीद है मैं इसे जारी रख सकता हूं. मैं अभी भी प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे टेनिस का आनंद ले रहे हैं.''