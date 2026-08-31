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20 साल में नोवाक जोकोविच की सबसे शर्मनाक हार, मैदान पर फूट-फूटकर रोने लगे; 25वें ग्रैंड स्लैम का सपना टूटा

Novak Djokovic US Open 2026: यूएस ओपन 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला. नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में मारियानो नवोने से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए. हार के बाद जोकोविच कोर्ट पर रो पड़े. उनका 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना अधूरा रह गया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 31, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:46 PM IST
20 साल में नोवाक जोकोविच की सबसे शर्मनाक हार, मैदान पर फूट-फूटकर रोने लगे; 25वें ग्रैंड स्लैम का सपना टूटा
Image Credit: सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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