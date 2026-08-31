/20 साल में नोवाक जोकोविच की सबसे शर्मनाक हार, मैदान पर फूट-फूटकर रोने लगे; 25वें ग्रैंड स्लैम का सपना टूटा

Novak Djokovic US Open 2026: दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का यूएस ओपन (US Open) अभियान बेहद दर्दनाक रहा और पहले ही दौर में अर्जेंटीना के मारियानो नवोने के हाथों मिली हार के बाद वे कोर्ट पर ही रो पड़े. इसके साथ ही जोकोविच का रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना न्यूयॉर्क में एक बड़ी दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया. चौथी वरीयता प्राप्त जोकोविच ने एक सेट पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की, लेकिन पूरी रात गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझने के बाद वे अंततः यह मुकाबला 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6 से हार गए.
इस शिकस्त के साथ ही ग्रैंड स्लैम में जोकोविच का एक अद्भुत और ऐतिहासिक सफर समाप्त हो गया. नवोने द्वारा रोके जाने से पहले, जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में लगातार 78 बार पहले दौर के मुकाबले जीते थे. इससे पहले उन्हें आखिरी बार किसी ग्रैंड स्लैम के पहले दौर में शिकस्त 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में पॉल गोल्डस्टीन के खिलाफ मिली थी.
आर्थर ऐश स्टेडियम में मैच के शुरुआती दौर से ही जोकोविच की शारीरिक परेशानियां साफ दिखाई दे रही थीं. खराब मौसम के कारण स्टेडियम की छत बंद होने से पहले 39 वर्षीय जोकोविच अपने सिर पर बार-बार बर्फ की थैली (आइस बैग) रख रहे थे. वे न्यूयॉर्क की उमस भरी परिस्थितियों में काफी असहज नजर आ रहे थे और उन्होंने सुपरवाइजर से यह भी पूछा कि क्या छत बंद होने के बाद एयर कंडीशनिंग (एसी) को चालू किया जा सकता है.
तीसरे सेट के दौरान जोकोविच की मुश्किलें तब और बढ़ गईं, जब वे छठे गेम में कई बार उल्टी करने लगे. वे कोर्ट के पिछले हिस्से में दर्द से झुक गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खेलना जारी रखा. इस दौरान टूर्नामेंट के फिजियो ने उन्हें दवाइयां दीं और उनकी टीम ने कोर्ट के किनारे से उन्हें पीने के लिए तरल पदार्थ दिए. यह मुकाबला लगातार खिंचते हुए चौथे घंटे में पहुंच कर चुका था.
इतनी शारीरिक तकलीफ के बावजूद जोकोविच ने किसी तरह मैच का रुख बदलने की कोशिश की. गलतियों से भरे टाईब्रेकर में पहला सेट गंवाने के बाद, उन्होंने शानदार जज्बा दिखाया और दूसरा सेट 7-5 व तीसरा सेट 6-4 से अपने नाम कर लिया. इस तरह शारीरिक दर्द के बावजूद वे जीत से महज एक सेट की दूरी पर पहुंच गए थे. हालांकि, अर्जेंटीना के मारियानो नवोने ने जोकोविच को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. उन्होंने चौथे सेट में फिर से मैच पर नियंत्रण हासिल किया और इसे 6-2 से जीत लिया. इसके बाद उन्होंने निर्णायक पांचवें सेट में भी अपना दबदबा कायम रखा, जिससे जोकोविच मैच में बने रहने के लिए संघर्ष करने को मजबूर हो गए.
पांचवां सेट जोकोविच के लिए लगातार कठिन होता चला गया. जैसे-जैसे नवोने मैच में आगे बढ़ते गए और उन्होंने 4-1 की बढ़त बना ली, सर्बियाई दिग्गज पूरी तरह से थके हुए दिखाई दिए. वे अर्जेंटीना के खिलाड़ी नवोने की फुर्ती और आक्रामकता का सामना करने में असमर्थ नजर आ रहे थे और उनके पास वह ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी जिसने उन्हें मैच में वापस लाया था. इसके बाद उस रात का सबसे झकझोर देने वाला पल आया. निर्णायक सेट के दौरान जोकोविच कोर्ट पर ही रोने लगे. मैच को अपने हाथों से फिसलता देख उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा और लाचारी साफ झलक रही थी.
घंटों तक भीषण गर्मी, डिहाइड्रेशन (पानी की कमी), बीमारी और एक लगातार हमलावर प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने के बाद जोकोविच के सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले. जब जोकोविच मैच में वापसी के लिए अपनी आखिरी ताकत बटोरने की कोशिश कर रहे थे, तब स्टैंड्स में बैठीं उनकी पत्नी जेलेना भी बेहद परेशान और भावुक नजर आ रही थीं.
मैच के अंतिम क्षणों में मारियानो नवोने ने अपना आपा नहीं खोया और बेहद शांत रहकर खेल जारी रखा. आखिरकार उन्होंने पांचवां सेट 6-1 से जीतकर अपने करियर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीतों में से एक दर्ज की. जोकोविच की असाधारण और जांबाज वापसी की कोशिश आखिरकार अधूरी रह गई.