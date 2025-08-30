US Open: नहीं थम रहा नोवाक जोकोविच का तूफान...अब तोड़ डाला रोजर फेडरर का महारिकॉर्ड, 34 साल में पहली बार हुआ ऐसा
खेल-खिलाड़ी

US Open: नहीं थम रहा नोवाक जोकोविच का तूफान...अब तोड़ डाला रोजर फेडरर का महारिकॉर्ड, 34 साल में पहली बार हुआ ऐसा

Novak Djokovic Breaks Roger Federer Record: दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह मेंस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में हार्ड कोर्ट पर सर्वाधिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने महान खिलाड़ी रोजर फेडरर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.

Aug 30, 2025
US Open: नहीं थम रहा नोवाक जोकोविच का तूफान...अब तोड़ डाला रोजर फेडरर का महारिकॉर्ड, 34 साल में पहली बार हुआ ऐसा

Novak Djokovic Breaks Roger Federer Record: दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह मेंस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में हार्ड कोर्ट पर सर्वाधिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने महान खिलाड़ी रोजर फेडरर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. जोकोविच ने यूएस ओपन के तीसरे राउंड में ब्रिटेन के कैमरून नोरी को हराकर यह उपलब्धि हासिल की. जोकोविच ने इस जीत के साथ प्री-क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. वहां उनका मुकाबला जर्मनी के यान लेनार्ड स्टफ से होगा.

जोकोविच के तूफान को नहीं झेल पाए नोरी

जोकिवच और नोरी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. सर्बिया के 24 ग्रैंड स्लैम विजेता ने जबरदस्त शुरुआत की और पहले सेट को 6-4 से अपने नाम किया. दूसरे सेट में कैमरून नोरी ने वापसी की और टाईब्रेकर में उसे 7-6 (7-4) से जीत लिया. इसके बाद जोकोविच का तूफान देखने को मिला. उन्होंने नोरी को कोई मौका नहीं दिया. तीसरे सेट में 6-2 और चौथे सेट में 6-3 से जीत हासिल करके मैच को अपने नाम कर लिया. इस तरह जोकोविच मुकाबले में 6-4, 6-7 (4-7), 6-2, 6-3 से जीत गए.

ये भी पढ़ें: एशिया कप में शतक ठोक सकते हैं टीम इंडिया के ये 3 धाकड़ बल्लेबाज, रहम की भीख मांगने लगेंगे गेंदबाज!

जोकोविच ने रचा इतिहास

जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के दौरान हार्ड कोर्च पर अपनी 192वीं जीत हासिल की. वह मेंस ग्रैंड स्लैम में हार्ड कोर्ट पर सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के दिग्गज फेडरर (191 जीत) के नाम दर्ज था. बता दें कि साल में चार ग्रैंड स्लैम होते हैं. इनमें से दो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं. वहीं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर आयोजित होता है.

 

 

ये भी पढ़ें: ​22 चौके, 21 छक्के और 285 रन...प्रचंड फॉर्म में टीम इंडिया का सुपरस्टार, एशिया कप में बनेगा सूर्या-गंभीर का ट्रम्प कार्ड!

34 साल में पहली बार ऐसा

जोकिविच ने इस जीत के साथ एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह 1991 के बाद से यूएस ओपन के चौथे राउंड में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. पिछली बार 34 साल पहले अमेरिका के जिमी कॉनर्स ने ऐसा किया था.

