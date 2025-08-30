US Open: नहीं थम रहा नोवाक जोकोविच का तूफान...अब तोड़ डाला रोजर फेडरर का महारिकॉर्ड, 34 साल में पहली बार हुआ ऐसा

Novak Djokovic Breaks Roger Federer Record: दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह मेंस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में हार्ड कोर्ट पर सर्वाधिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने महान खिलाड़ी रोजर फेडरर का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. जोकोविच ने यूएस ओपन के तीसरे राउंड में ब्रिटेन के कैमरून नोरी को हराकर यह उपलब्धि हासिल की. जोकोविच ने इस जीत के साथ प्री-क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. वहां उनका मुकाबला जर्मनी के यान लेनार्ड स्टफ से होगा.

जोकोविच के तूफान को नहीं झेल पाए नोरी

जोकिवच और नोरी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. सर्बिया के 24 ग्रैंड स्लैम विजेता ने जबरदस्त शुरुआत की और पहले सेट को 6-4 से अपने नाम किया. दूसरे सेट में कैमरून नोरी ने वापसी की और टाईब्रेकर में उसे 7-6 (7-4) से जीत लिया. इसके बाद जोकोविच का तूफान देखने को मिला. उन्होंने नोरी को कोई मौका नहीं दिया. तीसरे सेट में 6-2 और चौथे सेट में 6-3 से जीत हासिल करके मैच को अपने नाम कर लिया. इस तरह जोकोविच मुकाबले में 6-4, 6-7 (4-7), 6-2, 6-3 से जीत गए.

The record keeps climbing for Novak Djokovic ic.twitter.com/SIFI6CWLoC — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

जोकोविच ने रचा इतिहास

जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के दौरान हार्ड कोर्च पर अपनी 192वीं जीत हासिल की. वह मेंस ग्रैंड स्लैम में हार्ड कोर्ट पर सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी बन गए. इससे पहले यह रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के दिग्गज फेडरर (191 जीत) के नाम दर्ज था. बता दें कि साल में चार ग्रैंड स्लैम होते हैं. इनमें से दो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं. वहीं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर आयोजित होता है.

Novak Djokovic: “I am as fresh as ever. To the rivals watching I’m young as ever.” The best personality in tennis. pic.twitter.com/7b5GDYjuWY — Danny (@DjokovicFan_) August 30, 2025

34 साल में पहली बार ऐसा

जोकिविच ने इस जीत के साथ एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह 1991 के बाद से यूएस ओपन के चौथे राउंड में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. पिछली बार 34 साल पहले अमेरिका के जिमी कॉनर्स ने ऐसा किया था.