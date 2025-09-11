'बापूजी हमारे साथ नहीं रहे...', पिता के अचानक निधन से टूटा ये भारतीय खिलाड़ी, पोस्ट पढ़ नम हो जाएंगी फैंस की भी आंखें!
Advertisement
trendingNow12918518
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

'बापूजी हमारे साथ नहीं रहे...', पिता के अचानक निधन से टूटा ये भारतीय खिलाड़ी, पोस्ट पढ़ नम हो जाएंगी फैंस की भी आंखें!

भारतीय ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर और कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया के घर तब अचानक मातम पसरा गया है, जब 11 सितंबर को उनके पिता के निधन हो गया है. बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बापूजी हमारे साथ नहीं रहे...', पिता के अचानक निधन से टूटा ये भारतीय खिलाड़ी, पोस्ट पढ़ नम हो जाएंगी फैंस की भी आंखें!

Bajrang Punia Father Death: भारतीय ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर और कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया के घर मातम पसरा गया है. 11 सितंबर को अचानक उनके पिता के निधन से घर में माहौल गमगीन हो गया है. बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी. बता दें कि उनके पोता फेफड़ों की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे और पिछले 18 दिनों से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. 

सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट

बजरंग पूनिया ने एक्स पर लिखा, 'बापूजी हमारे साथ नहीं रहे. आज शाम सवा छह बजे उन्होंने आखिरी सांस ली. उन्होंने बड़ी मेहनत से हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया था. वे हमारे पूरे परिवार की रीढ़ थे. समझ नहीं आ रहा कि उनके बिना आगे जीवन कैसा होगा. उनका अंतिम संस्कार हमारे गांव खुडन में सुबह 11 बजे किया जाएगा. बजरंग पूनिया. हरेंद्र पूनिया.'

Add Zee News as a Preferred Source

12 सितंबर को होगा अंतिम संस्कार

बजरंग पुनिया ने अंतिम संस्कार की जानकारी वाला एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें बताया गया कि उनके पिता बलवान पुनिया का अंतिम संस्कार झज्जर जिले के खुडन गांव में गुरुवार (12 सितंबर) सुबह 11 बजे होगा. उम्मीद है कि इस कठिन समय में बजरंग और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके दोस्त, परिवार और कुश्ती जगत के लोग एकत्रित होंगे. जाहिर है बजरंग के फैंस को भी इस खबर की जानकारी मिलते ही दुख पहुंचा होगा.

बजरंग के ओलंपिक मेडल जीतने पर बहुत खुश हुए थे पिता

पूर्व पहलवान बलवान पुनिया ने बेटे बजरंग को कम उम्र में ही इस रेसलिंग से परिचित कराया और व्यक्तिगत रूप से उन्हें कुश्ती की मूल बातें सिखाईं. उनके निरंतर प्रोत्साहन और त्याग को बजरंग के करियर को आकार देने और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्धि दिलाने का क्रेडिट दिया जाता है. 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जब बजरंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था तब पिता बहुत खुश हुए थे. उन्होंने कहा था, 'मेरे बेटे ने मेरे सपने को साकार कर दिया है.' अपने सफर के बारे में बात करते हुए बलवान ने कहा था, 'मैं कुश्ती जारी नहीं रख सका, क्योंकि मेरे परिवार की परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन बजरंग ने मेरे सपने पूरे किए. मुझे कुश्ती का बहुत शौक था और मैं ही था जिसने उसे (बजरंग) 9 साल की उम्र में इस खेल में शामिल किया.'

हालांकि, बलवान ने बजरंग की खेल महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित किया, लेकिन वह यह भी चाहते थे कि वह अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करे और कभी भी उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर दबाव नहीं डाला. छोटी उम्र में ही मिट्टी की कुश्ती से परिचित होने के बाद बजरंग अक्सर अपनी कला को निखारने के लिए स्कूल छोड़ देते थे. बलवान ने याद करते हुए कहा था, 'वह बहुत ही सीधा-सादा और होशियार बच्चा था. वह ज्यादा शरारतें नहीं करता था और बस अपना काम करता रहता था, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करना चाहता था और उसने मुझे इसके बारे में बताया था. शुरू से ही, उसने स्पष्ट कर दिया था कि वह सिर्फ कुश्ती ही करना चाहता है.'

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Bajrang PuniaBajrang Punia FatherBajrang Punia Father death

Trending news

DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
;